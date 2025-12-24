Прошло 85 лет: вспоминаем легендарный ГАЗ М-20 "Победа"

В этом году ГАЗ М-20 "Победа" отмечает двойной юбилей: первый эскиз автомобиля, который одобрили к серии, был создан в 1940 году, а первый прототип, продемонстрированный руководству СССР, пятью годами позднее.

© Российская Газета

Почему так случилось, думаем, объяснять не надо: Великая Отечественная война скорректировала многие планы по развитию страны. Решение о выпуске было принято в 1943 году, после того как Наркомат средней промышленности одобрил послевоенный модельный ряд.

Изначально "Победу" хотели оснастить 6-цилиндровым двигателем, но по настоянию товарища Сталина выбор был сделан в пользу "четверки" объемом 2,1 литра и мощностью 50 л. с., которая расходовала на пять литров бензина меньше.

Во время тестирования "Победу" сравнивали с трофейными Opel Kapitan, который был похож на отечественный автомобиль по массово-габаритным характеристикам. По итогам испытаний подвеска "Победы" показала лучший результат, чем у конкурента - как по надежности, так и по части управляемости.

Всего выделяют три серии, которые можно без труда отличить по оформлению передней части: первая - с мелкими горизонтальными ламелями в три этажа, вторая - с двухэтажной решеткой, третья - в один этаж с более крупными балками.

Один интересный факт касается заднего дивана: его подушку сделали тоньше, так как поступали жалобы, что неудобно ездить в папахе или шляпе из-за ниспадающей линии крыши. Модернизированный вариант проверил лично Сталин, попросив сесть сзади одного из рослых конструкторов.

Вряд ли каждый современный водитель смог бы сходу запустить двигатель и тронуться на ГАЗ М-20. В автомобиле был применен ножной стартер, который находился рядом с педалью газа.

Переключение между дальним и ближним светом также происходило ногой - кнопка находится у педали сцепления, здесь же - рукоятка ручного тормоза.

После начала выпуска "Победа" стоила 16 тысяч рублей. В то время зарплата учителя составляла примерно 700 рублей.

Несмотря на это, ГАЗ М-20 был желанным автомобилем. По состоянию на январь 1955 года (модель пошла по конвейеру в 1946-м), свою "Победу" ожидало около 50 тысяч человек.

Но очередь - только одно из препятствий. Заправочных станций в СССР в то время было мало, как и мастерских, где можно было бы обслужить авто.

ГАЗ М-20 "Победа" выпускался на Горьковском автозаводе до 31 мая 1958 года. Но у модели был лицензионный клон: с 1951 по 1973 году "Победа" выпускалась в Польше на заводе FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) под маркой Warszawa ("Варшава").

Ранее "РГ" вспоминала проект ГАЗ-НАМИ "Волга-Престиж": таких автомобилей было выпущено лишь несколько штук, и один из них по счастливой случайности и благодаря стараниям энтузиастов сохранился до наших дней.