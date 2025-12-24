Как оптимизировать зарядку электрокаров

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах станций замены батарей Nio

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Зачем заряжать батареи электромобилей – не проще ли их заменять, подобно газовым баллонам?

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– При наличии идеально отлаженной инфраструктуры – проще, конечно. Такие примеры есть, а сейчас китайская компания Nio автоматизировала этот процесс, доведя его длительность до 3 минут.

Автомобиль на подобной станции автоматически выравнивается, роботизированная платформа извлекает разряженный блок аккумуляторов и вставляет заряженный. Любопытно, что Nio позволяет своим клиентам купить машину без учета стоимости батареи – ее можно взять в аренду с фиксированной ежемесячной платой.

Очевидны и недостатки: такие станции рассчитаны только на определенные бренды «электричек». Компания Nio, по имеющейся информации, пока что не приносит прибыли.

