Автоэксперт дал советы по выбору подержанного Fiat 500

Автоэксперт Зиновьев дал советы по выбору подержанного Fiat 500

Исторически трехдверные версии автомобилей были дешевле пятидверных, что оказалось их главным рыночным преимуществом наряду с большей жесткостью кузова.

Для России, где более 40% домохозяйств – это один человек, такая компоновка зачастую более рациональна, особенно с точки зрения стоимости.

Одним из доступных современных трехдверных хэтчбеков на вторичном рынке является Fiat 500. Его компактные размеры (длина 3571 мм, клиренс 130 мм) и небольшой багажник (185 л) идеально подходят для города. Стоимость варьируется от 1 до 2 млн рублей и зависит, в первую очередь, от состояния и комплектации, а не только от возраста и пробега.

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Официально Fiat 500 предлагали с неплохими атмосферными моторами 1.2 (69 л.с.) и 1.4 (100 л.с.) в сочетаниях с очень живучей механикой либо слегка задумчивым и подтекающим 5-ступенчатым роботом Fiat Dualogic, который у нас мало где умеют чинить. Теоретически любая комбинация выдерживает пробег 250 тысяч км.

Из прочих вариантов (полностью электрический не в счет) наиболее интересен турбодвигатель 1.4 (135 л.с.) в паре с японским гидроавтоматом Aisin.

Несмотря на компактность, Fiat 500 – удобный городской автомобиль. Он отличается простой и ремонтопригодной конструкцией, хорошей надежностью, неплохой базовой комплектацией и комфортом для двух человек. Задний ряд, рассчитанный на двоих, достаточно просторен для своего класса, но объем багажника минимален.