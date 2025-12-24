Водителей предупредили о неочевидных зимних штрафах

Водители, долго прогревающие автомобиль, могут нарваться на штраф. Об этом в беседе с НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

© Lenta.ru

Прогрев автомобиля дольше пяти минут в жилой зоне может расцениваться как длительная стоянка с включенным мотором, не связанная с посадкой или высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой. Оставлять транспортное средство с работающим двигателем на тот же срок в жилой зоне, в том числе для посещения магазина, также не соответствует правилам ПДД. Согласно статье 12.28 КоАП РФ, штраф за данное нарушение в Москве и Санкт-Петербурге может составить три тысячи рублей, а в других регионах — полторы тысячи.

Штраф можно получить за неправильную парковку в разгар снегопада. В условиях снежных заносов автомобиль нельзя парковать так, чтобы для других водителей или пешеходов создавались помехи. Статья 12.19 КоАП РФ предусматривает за это штраф в размере 500 рублей, а в случае стоянки — в размере двух тысяч рублей. В столицах сумма взыскания увеличивается до двух и трех тысяч соответственно. Кроме того, штраф могут выставить за помехи для работы снегоуборочной техники, отметил юрист. Парковаться на газоне недопустимо вне зависимости от времени года, даже если траву припорошило снегом. В случае такого нарушения штраф варьируется от трех до пяти тысяч рублей, конкретную сумму закрепляет региональное законодательство.

Во избежание заносов и аварий эксплуатация машины без зимних шин не разрешается законом на протяжении всей зимы — с 1 декабря по 28 февраля. Штраф за отсутствие зимней резины составит 500 рублей. Вдобавок штрафом могут обложить водителей, не расчищающих окна. До 500 рублей с автолюбителя могут взыскать в случае, если сломались стеклоочистители или замерз стеклоомыватель. Более того, инспектор ГИБДД вправе запретить пользоваться машиной в снегопад или дождь, если соответствующие поломки не будут устранены.

Независимо от погодных условий регистрационный знак на автомобиле должен хорошо читаться с расстояния 20 метров. За испачканные грязью или заснеженные номера можно схватить штраф в размере 500 рублей. Если такое загрязнение посчитают умышленным сокрытием, то сумма штрафа вырастет до пяти тысяч рублей, предупреждает Винградов. Наказать могут и за неисправные световые приборы. Снегопад, как напоминает юрист, не освободит от штрафа за пересечение сплошной линии разметки. Нарушение требований ПДД при любой погоде влечет штраф от 750 до 2,2 тысячи рублей. Обжаловать выписанный штраф можно в течение десяти дней с момента получения постановления.

Ранее автомобилистов предупредили о штрафах за неправильную перевозку елки. Наказание предусмотрено, если дерево выступает за границы машины, закрывает госзнак и световые приборы.