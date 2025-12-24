Как предотвратить примерзание дворников?

Эксперт Ревин рассказал, как не испортить стеклоочистители в морозы

Дворники могут примерзнуть по двум причинам: если на стекло падает снег после того, как вы припарковали машину, или во время ледяного дождя.

В первом случае вы ставите автомобиль на стоянку после поездки, когда ветровое стекло было полностью нагрето и на него попадают осадки в виде снега. Тающий снег стекает по стеклу, задерживается на кромке дворников и затем замерзает.

Бороться с этим явлением можно: за несколько минут до предполагаемой парковки выключите подачу теплого воздуха на стекло, а лучше совсем отключить климатическую систему. Припарковавшись, следует открыв двери проветрить салон. Так снизится и вероятность того, что стекла поутру будут покрыты инеем изнутри.

Полностью предотвратить примерзание дворников можно, если поднять их руками в верхнее положение. Но поднятые дворники могут привлечь внимание хулиганов, которые попытаются их сломать. Если забыть про хулиганов, то этот метод помогает уменьшить накопление льда под дворниками.

Хорошим способом предотвратить примерзание является подкладывание небольших предметов (от кусочков веток до пластиковых пузырьков) под поводки дворников. Тогда последний будет слегка приподнят над стеклом.

Но утром стеклоочистители при включении зажигания могут начать двигаться. Проверьте, чтобы рычаг управления дворниками стоял в положении «все выключено», а не «Включено», «Пауза» или «Авто». В противном случае поднятые дворники начнут двигаться, складываясь и ударяя по стеклу, либо, будучи примерзшими, могут испортить электропривод.

Некоторые автолюбители советуют надеть на дворники разрезанный вдоль трубчатый утеплитель от трубок кондиционера. Тогда к стеклу будет примерзать он, а не хрупкая рабочая кромка дворников.

Для эффективной работы дворников их нужно очищать от наледи, используя размораживатель стекол. Дворник должен свободно гнуться, а край резиновой ленты должен быть свободен ото льда. Также важно следить за тем, чтобы шарнир поводка дворника не заржавел и сохранял подвижность. Его нужно периодически смазывать, чтобы обеспечить хороший прижим дворников.