Гендиректор ПАО «КАМАЗ» рассказал о новых Москвичах и перспективах проекта Атом

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Анатольевич Когогин накануне Нового года дал большое интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову. Обсудили, в частности, меры по эффективному контролю за «дорожными монстрами». Коснулись и легковых новинок холдинга КАМАЗ.

– Есть ли будущее у электромобиля Атом? Я видел недавно на конвейере первую опытную машину…

– Я верю в проект, потому что он нестандартный. Он вызывает интерес.

Как только с конвейера будут сходить серийные Атомы, я куплю один – буду ездить.

– Есть план по продажам Атомов на 2026 год?

– В идеале нам нужно 15 тысяч машин в год. Это порог окупаемости.

Но наш проект по ходу развития пережил две девальвации и повышение ставки. Ни один инвестиционный проект таких кульбитов не выдерживает. Акционеры проекта Атом и его кредиторы с пониманием отнеслись к ситуации и решили, что проект замораживать не надо.

Я уверен, что эта машина должна завоевать свое место.

– А новые Москвичи М70 и М90, которые представили в декабре?

– Машины показаны, мы начинаем с ними работать. Пока это будет крупноузловая сборка, первая партия комплектующих уже закуплена. Скоро будут в продаже!