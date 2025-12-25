Какие машины остаются у первых покупателей надолго

Россиянам назвали машины, на которых их первые покупатели ездят дольше всего. В ходе анализа собственной базы сервиса было установлено, какие автомобили в возрасте от двух до десяти лет чаще всего остаются у первых владельцев. Выяснилось, что в этом году доля машин с одним собственником в этой категории составила 31,6%.

Реже всего первые владельцы расстаются с автомобилями относительно новых для российского рынка брендов. Абсолютным чемпионом по «верности» собственников стала Omoda — 60,6% машин этой марки всё ещё у первых покупателей. За ней идут Jaecoo (60,3%), Jetour (55%), Exeed (54,8%), «Москвич» (53,8%), Tank (53,6%), Haval (53,5%), Changan (53%), Kaiyi (52,8%) и Hongqi (52,7%).

Среди моделей картина довольно похожая. Лидируют Omoda C5 (60,7%) и Omoda S5 (60,4%), а также Jaecoo J7 (60,3%). В десятку самых «несменяемых» также вошли Haval M6 (59,1%), Changan CS55 Plus (58,8%) и сразу несколько кроссоверов Chery. Среди них Tiggo 8 Pro Max (57,8%), Tiggo 7 Pro Max (57,4%) и Tiggo 4 Pro (57,3%). Замыкают первую десятку Lada Granta Cross (56,9%) и Jetour Dashing (56,8%).

Высокие показатели также у Exeed TXL (56,6%), Haval Jolion (56,3%), Chery Tiggo 7 Pro (56,1%), Chery Tiggo 8 Pro (56%) и Changan CS35 Plus (55,9%). В этот же список попали пикап Great Wall Poer (55,8%), а также модели Changan UNI-V и Exeed LX (по 55,6% у каждой), Geely Atlas Pro и Changan UNI-T (по 55,2% у каждой).

«По нашим данным, суммарно более 40 моделей имели в истории одного владельца, продемонстрировав показатель выше 50%. Большинство из них — китайские марки, что обусловлено их сравнительно недавним массовым выходом на рынок. Но и среди представителей автопрома других стран есть такие модели. Например, Kia Rio X с 55,2%, Skoda Karoq с 49,3%, Renault Logan Stepway с 49%, Hyundai Creta с 47,8%», — прокомментировал показатели управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.