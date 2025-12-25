Почему в России хотят изымать «блатные» госномера

Автомобильные номера с комбинацией «ЕКХ» начали изымать в России. Такими номерами обычно пользуются сотрудники силовых структур, а в народе это сочетание расшифровывают как «Еду как хочу». Считается, что машины с этими госномерами пользуются привилегиями на дороге. Какие еще знаки считаются «блатными» и действительно ли их могут изъять и запретить, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Запрет номеров с «ЕКХ»

Автомобильные номера с буквами «ЕКХ» попали под запрет в России. По данным Mash, Госавтоинспекция изымает старые знаки с такой комбинацией, а новые — не регистрирует. Официально эту информацию пока не подтверждали.

С подобной ситуацией столкнулся автомобилист из Воронежа. Мужчина решил перевесить свой номер с серией «ЕКХ» на новую машину. По стандартной процедуре, он начал переоформлять регистрацию авто и временно отдал госзнак на хранение в ГИБДД.

Однако вернуть номера не получилось. Сотрудники ГИБДД якобы сообщили, что получили распоряжение от руководства о том, чтобы больше не выдавать госзнаки с серией «ЕКХ». Причину такого решения объяснять не стали.

Что не так с номерами «ЕКХ»

Автомобильные номера с «ЕКХ» считаются «блатными» и ассоциируются с правоохранительными органами. Принято считать, что такая комбинация закреплена за Федеральной службой охраны РФ, которая сопровождает высших должностных лиц.

В народе комбинацию «ЕКХ» расшифровывают как «Еду как хочу». Считается, что автомобили с такими номерами имеют привилегии — их якобы реже останавливают для досмотра и проверки документов. Это подтвердил консультант ГИБДД, пожелавший остаться анонимным, при этом в действительности «по букве закона» никакой привилегии нет.

Хотя номера с «ЕКХ» якобы больше не регистрируют, их по-прежнему можно купить в автомобильных онлайн-магазинах. Цена варьируется от 65 тысяч рублей до 3,7 миллиона рублей — в зависимости от цифровой комбинации и номера региона.

Какие еще номера считаются «блатными»

Существует еще множество номеров, которые считаются «блатными». К ним относятся номера «АМР». Их расшифровывают как «администрация милиции России». Такое название уже не совсем актуально, так как еще в 2011 году милицию переименовали в полицию, но номерами «АМР» якобы продолжают пользоваться преимущественно правительственные учреждения: правительство РФ, Совет Федерации, Госдума и так далее. Стоимость таких номеров достигает 28,5 миллиона рублей.

Еще в кругах автолюбителей ценятся номера «ВМР» и «ММР». Эти сочетания никак не расшифровываются. Ими якобы часто владеют представители МВД и ФСБ, но обычным гражданам они тоже доступны. Стоимость — от 250 тысяч до 11 миллионов рублей.

Популярны номера «ЕРЕ» и «ААМ». Такими госзнаками, по неподтвержденной информации, часто пользуются депутаты Государственной думы. Стоят они от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Еще престижной считается серия «СКР», которую можно расшифровать как «Следственный комитет России». Принято считать, что такие номера закреплены именно за этим ведомством. Цена таких государственных знаков достигает 15 миллионов рублей.

Интересны и номера с серией «ОТТ», которые долгое время были закреплены за ГИБДД и якобы не выдавались обычным гражданам. Но после того, как автоинспекторам стали выдавать номера на синем фоне, номера с «ОТТ» «вышли в народ». По тому же принципу популярностью пользуются регистрационные знаки «ООМ», принадлежавшие милиции. Цена уже меньше: до 400 тысяч рублей.

Еще ценятся «красивые» номера с буквосочетаниями «ООО», «ААА», «УУУ». Ими тоже якобы часто пользуются высшие должностные лица. Некоторые номера ценятся в конкретных регионах. Например, «ААС», по неподтвержденным данным, используют чиновники из Краснодара, «ААО» — якобы популярны среди представителей администрации Новосибирска, а номера с серией «ААК» могут быть популярны у представителей власти в Калининградской области. Госзнаки «ААР» долгое время были закреплены за губернской думой Самары, уверяют в Сети.

При этом официального подтверждения, что определенная серия закреплена за каким-либо ведомством, нет. По закону госзнаки выдаются случайным образом и не дают никаких привилегий владельцу автомобиля.

Скандалы с запретами «блатных» госномеров

В некоторых случаях за определенное сочетание букв на госномере может прийти штраф. Так, в августе этого года москвича оштрафовали на две тысячи рублей за фотографию с машиной, на номерах которой была серия «АУЕ*», ассоциируемая с экстремистской воровской культурой. Юристы предполагали, что дело было не только в фотографии, но и в какой-то неоднозначной подписи к ней. Однако после этого скандала Национальный автомобильный союз обратился в МВД с просьбой изъять из оборота госномера с комбинациями «АУЕ»* и «ВОР».

Тем не менее в России нет официально запрещенных сочетаний для автомобильных номеров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист, президент Московского транспортного союза и член Общественного совета при Ространснадзоре Юрий Свешников.

— Нет никаких правовых оснований для того, чтобы одномоментно запрещать и изымать какие-то номера. Правоохранительные органы не могут просто связаться с автомобилистами и потребовать поменять госзнаки, — объяснил он.

По словам эксперта, некоторые госзнаки, которыми якобы пользуются правоохранительные органы, изначально не выдавали обычным гражданам. А в иных случаях знаки просто постепенно изымают при удобном случае и больше не перевыпускают.

— Если какие-то номера нужно убрать, то это делают постепенно. Например, когда машины выходят из эксплуатации, неугодные номера снимают и больше не выдают. Так было, например, с номерами, которые начинались на букву «Х» и заканчивались на «Р». Их начали выдавать в каком-то регионе, а потом перестали и стали изымать. Сейчас их уже практически нет, — подчеркнул Свешников.

Он отметил, что нежелательными считаются номера с буквосочетаниями, напоминающие нецензурные выражения. Также обычным гражданам стараются не выдавать госзнаки, связанные с правительством и силовыми структурами.

В начале декабря в России вступил в силу новый порядок расчета утилизационного сбора на автомобили — эти нововведения значительно повысят цены на импортные авто с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил. «Вечерняя Москва» подробно рассказывала об этих изменениях.

*АУЕ — движение признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории России.