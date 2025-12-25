Как при разводе забрать подаренный автомобиль

Факт приобретения в браке любого имущества, в том числе подарков, указывает на то, что это совместно нажитое имущество. Об этом «Газете.Ru» заявил автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, это также касается подаренного автомобиля. Однако у того из экс-супругов, кто приобретал машину, есть возможность оставить её себе.

Воропаев объяснил, что при необходимо будет доказать, что бывший муж или бывшая жена покупали автомобиль на деньги, которые получили от родственников. В этом случае транспорт не будет подпадать под раздел имущества.

Эксперт добавил, что таких ситуаций можно избежать, если до брака заключить соответствующий договор, определяющий, кому какое имущество останется при разводе.

Ранее председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры», адвокат Надежда Швырева заявила «Радиоточке НСН», что женщины чаще мужчин принимают решение о расторжении брака, но это не связано с меркантильностью.