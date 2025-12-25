Чем опасны при ДТП аварийные комиссары

Все чаще на наших дорогах возникают неслыханные еще несколько лет назад ситуации. Произошла авария. И первыми на ее место прибывают вовсе не сотрудники ГИБДД. А обычные с виду граждане. Они предлагают участникам происшествия достаточно привлекательные варианты урегулирования ДТП. Но в итоге поддавшегося на уговоры пострадавшего автовладельца ждут большие убытки. Почему не надо связываться с так называемыми аварийными комиссарами? Разбираем в деталях.

© Российская Газета

Страховое мошенничество активно развивается. И уже давно от него страдают не столько страховые компании, сколько законопослушные автовладельцы. Варианты такого мошенничества могут быть разными. Например, кто-то подставляет свой якобы очень дорогой автомобиль под удар, когда водитель второй машины просто мог его не заметить. Казалось бы, какой в этом смысл? Да простой. По дорогам машина ездит в нормальном состоянии. А для подставы на нее устанавливают уже давно поврежденные детали.

Кто-то инсценирует ДТП, привлекая для этого подельников. Сценарий - тот же. Главное тут - избегать дорожных камер. Поставили две машины с поврежденными деталями кузова рядом, отсняли, оформили Европротокол. Или даже вызвали ГИБДД. И - пора трясти деньги со страховщиков.

Но один из самых популярных приемов - "комиссар на доверии". Как это работает? Произошла авария. Пока водители решают между собой, что случилось, пока они выбирают наиболее простой способ урегулирования конфликта, появляется добровольный помощник. Он представляется аварийным комиссаром, который урегулирует проблемы на месте. Он разбирается и в Правилах, и в мерах ответственности за их нарушение. Поэтому ГАИ - не надо. Всем будет легче. Затем он переходит к обработке пострадавшего. Он объясняет, что даже оформление по Европротоколу стоит временных затрат. Не ту букву написали - отказ в выплате.

И предлагает выплатить на месте примерную стоимость ущерба. Сколько может стоить разбитый бампер? Немного. Тысяч 50 рублей хватит? Договорились.

Но эти деньги пострадавший получает только после того, как подпишет все необходимые для этого бумаги, которые у автокомиссара с собой. Тут же, на капоте, сделка оформляется. И все разъехались.

Пострадавший увез с собой 50 тысяч рублей, а автокомиссар - договор на передачу права требования к страховщику от пострадавшего (договор цессии). А также две доверенности. Одна - на право представления его интересов в суде, вторая - на право заведения счетов, получения на них возмездных сумм и распоряжения ими.

Но автокомиссар непрост. Он обращается в страховую компанию в последний момент, затягивает сроки и выигрывает у страховщиков время. Результат: суд, штрафные санкции, штраф за неисполнение обязательств. Все, конечно - страховщику. А "комиссар" в итоге получает не 50 тысяч, которые заплатил пострадавшему, а 550 тысяч. Да, при оценке авто повреждений там было на 100 тысяч. Но вот несвоевременная выплата - дорогого стоит.

А дальше - самое интересное. Автовладелец счастлив, что получил деньги на месте. И не ведает, что через год или полтора он получит от Налоговой инспекции извещение о том, что должен заплатить подоходный налог с 450 тысяч рублей. Счет прост: 550 - общая выплата. 100 тысяч - страховая. Со страховой выплаты налог не взимается. А вот штрафы и пени - это доход. И они облагаются налогом. Который в данном случае должен заплатить не тот, кто этот доход получил, а пострадавший в аварии. А это - 58,5 тысячи. Больше того, что ему всучили на дороге.

Почему платит пострадавший? Да потому, что в суде его интересы представляли по оформленным им доверенностям. В этом весь секрет мошенничества. Есть и договор, и доверенность. Один документ легко заменяет другой. Если пострадавший вдруг предъявит претензии - вот договор цессии. Право требования передал за деньги? Деньги получил? До свидания.

Возникает вопрос: почему "автокомиссары" приезжают на место происшествия раньше полиции? По мнению директора по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, в некоторых небольших городах полицейские сами сообщают "автокомиссарам" о таких ДТП. Также мошенники доплачивают водителям такси за информацию об увиденных ими авариях.

Поэтому сейчас предлагается убрать в законе возможность передачи права требования для страховых выплат по авариям. Доверенности никто не отменяет. Пострадавший может лежать в больнице, доверить свои дела, в том числе и получение компенсации за ДТП кому угодно. Но он всегда сможет истребовать с доверенного лица то, чего недополучил. А в случае оформления договора цессии он уже ничего потребовать не может.

Вот в этом и опасность оформления непонятно каких бумаг на капоте машины. Лучше оформить аварию по Европротоколу или дождаться ГИБДД. Деньги на дороге просто так не раздают.