Почему ГАЗ-3115 так и не прошел по конвейеру

ГАЗ-3115 нередко называют "последней настоящей Волгой", которая могла стать для российского автопрома переломным моментом. Проект, созданный в начале 2000-х, задумывался как новая глава легендарной марки - современный седан D-класса с актуальными технологиями и характеристиками. Однако до конвейера модель так и не добралась.

© Российская Газета

Идея новой "Волги" появилась после закрытия проекта ГАЗ-3111. Завод нуждался не просто в обновлении линейки, а в полностью новой машине, способной конкурировать с иностранными моделями. К тому же рынку был нужен массовый автомобиль после прекращения производства "Москвичей".

Так родился ГАЗ-3115 - менее пафосный, но более современный и технологичный.

Автомобиль получил современную конструкцию, принципиально отличавшуюся от прежних "Волг". Вместо классического заднего моста - независимая многорычажная подвеска, дисковые тормоза по кругу, реечное рулевое управление, ABS.

Инженеры закладывали потенциал под более мощные моторы, включая V6, а в базовой конфигурации использовался 16-клапанный двигатель ЗМЗ мощностью около 130 л.с. Машина стала компактнее прежних "Волг", но сохранила фирменную визуальную "масштабность" - с крупной решеткой радиатора и узнаваемой пластикой кузова.

По сути, ГАЗ-3115 должна была стать первой по-настоящему современной "Волгой", рассчитанной на реальную конкуренцию в массовом сегменте. И именно в этом скрылась главная проблема.

Для запуска производства требовалась масштабная модернизация предприятия и инвестиции, которые оценивались примерно в миллиард долларов. При этом, даже при оптимистичных расчетах, рыночная цена автомобиля должна была составить около 10 тысяч долларов.

В условиях начала 2000-х это делало модель слишком дорогой для массового покупателя и одновременно недостаточно привлекательной по сравнению с уже присутствовавшими на рынке иностранными конкурентами.

Финансовые риски, отсутствие гарантированной государственной поддержки и свежая память о неудаче ГАЗ-3111 привели к консервативному решению.

Вместо рискованного запуска собственного современного седана завод выбрал иной путь - локализацию и адаптацию иностранной платформы. Так появилась Volga Siber, которая фактически стала переходным компромиссом и уже почти не имела общего с классической философией марки.

ГАЗ-3115 осталась в истории как символ утраченной возможности - автомобиля, который мог вывести марку в новый сегмент и стать редким примером отечественного седана D-класса с современными технологиями. Но экономические реалии оказались сильнее инженерных амбиций.

Сегодня о "последней настоящей Волге" вспоминают с ностальгией. Ирония в том, что идея большого отечественного седана D-класса все же вернется - но уже в иной форме. По неофициальной информации, основой для будущей модели под российским брендом Volga (не имеет отношения к ГАЗ, а является проектом АО "ПЛА" - прим. "РГ") станет китайский Geely Preface.

Так что мечта о современной "Волге" для людей" формально продолжит жить - пусть и в другом исполнении.