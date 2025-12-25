В МВД посоветовали заранее заменить права, если они заканчиваются в Новый год

Если срок действия водительских прав истекает во время новогодних праздников, их нужно заменить заранее, сообщили РИА Новости в МВД.

© Газета.Ru

В пресс-службе ведомства напомнили о пункте 5 положения №14 к постановлению правительства РФ №З53. По нему водительские права, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлеваются на три года.

«В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене», — отметили в МВД.

До этого адвокат Азамат Жигатов заявил, что с 1 января 2026 года в России не будет действовать механизм автоматического продления водительских удостоверений. Теперь для их замены будет необходимо лично обратиться в госорганы и пройти медицинский осмотр. Автоматическое продление коснулось только тех удостоверений, срок действия которых истекал в указанный выше период.

Ранее в Госдуме нашли новый повод для лишения россиян водительских прав.