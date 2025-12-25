Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Разбираем 4 самых популярных сценария действий страховой при повторном ДТП

© За рулем

Как-то раз мы с подругой ехали на ее машине, заболтались, и на светофоре она врезалась в стоящий впереди автомобиль. Водитель оказался на редкость спокойным: вышел, посмотрел на бампер и произнес: «Да что ж у меня в задней части машины магнит, что ли?» Позже мужчина объяснил: у него это было второе ДТП за день, и оба раза удар пришелся ровно в одно и то же место.

Ситуация, конечно, нестандартная, но в жизни все случается. Недавно я вспомнила ту историю и задумалась: а как в таком случае страховая компания будет считать ущерб? Получит ли владелец автомобиля компенсацию за каждый случай или страховая найдет способ выплатить меньше? Все очень неоднозначно.

Почему вторая авария – это всегда сложнее

Когда происходит повторное ДТП с повреждением той же детали автомобиля, страховая компания оказывается перед непростой задачей. Ведь нужно понять, какие повреждения появились после первого удара, а какие добавились после второго. Это принципиальный момент для расчета выплаты.

Важно понимать, что ущерб от второй аварии в одно и то же место никогда не будет считаться «с чистого листа». Даже если вы уже успели отремонтировать машину после первой аварии, страховщики будут учитывать этот факт при оценке ущерба от второго происшествия.

И вот тут как раз и кроется главная проблема. На практике оценка ущерба после повторного ДТП далеко не всегда бывает объективной. Страховые компании нередко «списывают» часть повреждений на старые царапины или следы неаккуратной эксплуатации, хотя водитель настаивает: эти вмятины появились именно в результате конкретной аварии. В итоге выплата может быть урезана или вовсе отклонена. Все эти нюансы делают повторное ДТП особенно непростым для расчета.

Для наглядности давайте подробно рассмотрим самые распространенные ситуации, в которые попадают водители.

Как страховая будет считать ущерб – 4 возможных сценария

Представим, что после первого ДТП вы получили направление на ремонт или выплату компенсации, но еще не успели восстановить автомобиль. Происходит вторая авария, и удар снова приходится в то же место – задний бампер, крыло или дверь.

В этом случае страховая компания рассматривает два отдельных происшествия. По первому выплата уже рассчитана или выдано направление на ремонт, а по второму будет проводиться новая экспертиза. Но есть важный нюанс: при калькуляции из суммы ущерба страховая вычтет стоимость деталей, которые пострадали еще в первой аварии. То есть фактически вы как клиент получите компенсацию только за новые повреждения.

Многие автомобилисты после небольшого ДТП предпочитают вообще не связываться со страховой и ремонтируют машину самостоятельно. А потом случается повторная авария с повреждением той же детали...

Если у вас есть документы, подтверждающие ремонт (чеки из автосервиса, заказ-наряды, акты выполненных работ и т.д.), то считается, что автомобиль снова вернулся в исходное состояние. То есть при втором ДТП эта деталь уже не считается поврежденной, так что, теоретически, на нее снова распространяется полная страховая защита.

Ключевое слово здесь – «теоретически». Потому что на практике многое зависит от позиции страховой. Иногда компания принимает такие документы и учитывает их при расчете. Но нередко страховщики заявляют, что ремонт был «ненадлежащим» или что качество работ снизило прочность детали. И тогда выплату, скорее всего, снизят.

В подобных случаях помогает независимая экспертиза. Эксперт фиксирует состояние автомобиля и подтверждает, что деталь действительно была восстановлена. Плохая новость в том, что услуги независимого оценщика оплачивает сам автовладелец. Средняя стоимость экспертизы ущерба после ДТП составляет от 3 тысяч до 20 тысяч рублей в зависимости от региона и сложности повреждений. Но есть и хорошая новость – если дело дойдет до суда и решение будет в вашу пользу, затраты на независимую экспертизу взыщут со страховой компании (или с виновника ДТП, если спор идет с ним). Суд обычно признает такие расходы «обоснованными».

Иногда до суда дело не доходит, поскольку уже само наличие независимой экспертизы вынуждает страховщика пересчитать выплату. В таком случае расходы остаются на вас, но чаще всего они окупаются за счет увеличенной компенсации по страховке.

Это самый прозрачный вариант. У страховой компании есть полная информация о первом происшествии, о том, какой ремонт проводился, какие детали менялись. При расчете компенсации за второе ДТП они будут отталкиваться от состояния автомобиля после ремонта.

Если деталь была заменена на новую по первому случаю, при второй аварии ее оценивают с учетом минимального износа. Если же делался локальный ремонт (скажем, вытягивали и красили бампер), то будет считаться, что прочность детали могла снизиться.

Часто бывает так, что страховая перечисляет деньги, а водитель решает их не тратить на ремонт или отремонтировать «кустарным» способом, без чеков и документов.

В такой ситуации ключевое значение имеет не сам факт ремонта, а его документальное подтверждение. Если нет заказ-нарядов и актов выполненных работ, для страховой деталь по-прежнему считается поврежденной. Соответственно, при повторном ДТП компания будет исходить из того, что этот элемент уже был испорчен, и выплатит деньги только за новые повреждения. Доказать обратное (то есть что ремонт все-таки был, пусть и без бумаг) практически невозможно: и суды, и финансовый уполномоченный ориентируются исключительно на официальные документы и экспертные заключения.

Отсюда вывод: если вы решили брать деньги и чиниться самостоятельно, обязательно сохраняйте документы – хотя бы товарные и кассовые чеки на запчасти, акты приема-передачи работ или договор с сервисом. Даже простой заказ-наряд из мастерской уже свидетельствует о том, что ремонт был. Чем больше бумаг, тем выше шанс, что при повторном ДТП деталь будет считаться восстановленной.

Наконец, настало время разобрать ситуацию, описанную в начале статьи.

Признаться, положение пострадавшего оказалось незавидным. Представители страховых компаний в такой ситуации часто занимают жесткую позицию: раз вы не заявили о первом случае, значит невозможно объективно оценить, какие повреждения от какой аварии остались. Соответственно, страховщики могут попытаться рассчитать компенсацию только за одно ДТП – то, которое, по их мнению, нанесло больший ущерб.

Не согласны? Тогда докажите, что у автомобиля имеются повреждения от двух разных ударов, а не от одного. Сделать это непросто.

Однако ситуация не безнадежна. Во-первых, если у вас на руках есть документы из ГАИ по обоим происшествиям с разными датами и разными обстоятельствами, это уже серьезный аргумент для страховой. Во-вторых, экспертиза может выявить различия в характере повреждений. Например, при повторном ДТП новые вмятины могут накладываться поверх старых, деформация металла будет идти в ином направлении, а следы краски от автомобиля виновника отличаться по цвету и структуре. Все это помогает отделить «свежие» повреждения от тех, что были нанесены ранее.

Но давайте без иллюзий: если аварии произошли с минимальной разницей во времени, четко разделить из крайне сложно – и тогда решающую роль играют документы и фотофиксация.

Важно! По закону у вас есть определенные сроки для обращения в страховую компанию. По ОСАГО это пять рабочих дней с момента ДТП (ст. 12 ФЗ «Об ОСАГО). По каско сроки обычно зависят от условий конкретно договора (обычно это от 3 до 7 дней). Пропуск указанных сроков без уважительной причины может стать основанием для отказа в выплате.

Подведем итоги

Главное – запомнить один принцип, который актуален для всех перечисленных сценариев: страховая компания не платит дважды за одну и ту же деталь. Разница лишь в том, считает ли она деталь поврежденной, отремонтированной или не оформленной.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Чем тщательнее вы фиксируете каждое происшествие и храните документы о ремонте, тем больше шансов получить справедливую выплату по каждому страховому случаю отдельно. Помните: страховая компания всегда заинтересована выплатить как можно меньше, ведь для нее это бизнес. Поэтому никто, кроме вас, не будет настаивать на максимальной компенсации.