За это нарушение ПДД может прилететь обидный штраф

Глава ГАИ напомнил автомобилистам о пунктах 19.4 и 19.5 ПДД РФ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Пришел штраф с камеры за якобы не включенные днем фары, хотя габариты были включены, это видно на снимке. Законно ли это?

Станислав Иващенко

– В соответствии с пунктом 19.5 ПДД РФ в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Пункт 19.4 позволяет в указанной ситуации вместо ближнего света фар также использовать противотуманные фары.

Ответственность за невыполнение данного требования предусмотрена статьей 12.20 КоАП РФ. Современные комплексы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения позволяют администрировать такие правонарушения.

Таким образом, исходя из вашего описания, законность привлечения вас к ответственности сомнений не вызывает.