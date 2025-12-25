Как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля

Один из первых признаков, на который следует обратить внимание при выборе машины – подозрительно низкая стоимость.

Объявления о продаже автомобилей в большинстве случаев размещаются на специальных сайтах и платформах. Однако часто машины, в том числе из-за рубежа, продают и через мессенджеры. В таких случаях существует риск нарваться на мошенников.

Как пишет Мойка78.ру, покупателям перед сделкой необходимо обратить внимание на несколько деталей: первая – данные компании, которые можно проверить на сайте ФНС.

Второй важный момент при покупке – связь с продавцом. Ее рекомендуется поддерживать через официальный сайт или через мессенджеры, привязанные к бизнес-аккаунту.

Кроме того, чаще всего машины под заказ чаще всего обходятся дороже на 20–25%, по сравнению с обычными моделями. Поэтому если стоимость автомобиля кажется подозрительно низкой, ее стоит перепроверить с помощью таможенного калькулятора.