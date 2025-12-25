Рынку грозит дефицит Xcite X-Cross 7

По состоянию на 21 декабря, в России зарегистрировано более 18 тысяч автомобилей Xcite, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков. Всего за короткий срок производства кроссоверов в Санкт-Петербурге было выпущено около 19,7 тысячи машин бренда.

© Российская Газета

Из проданных автомобилей большая часть приходится на X-Cross 7 - около 15 тысяч, по данным Целикова. Более 3 тысяч составили продажи X-Cross 8.

С учетом этих показателей можно говорить, что товарные запасы X-Cross 7 практически исчерпаны, тогда как X-Cross 8 пока остается доступным на рынке. Ранее руководство предприятия сообщало, что на складах дилеров сохранялось порядка 3,5 тысячи автомобилей.

"Китайские автомобили" выяснили, что машины все еще предлагаются к продаже, однако основной выбор представлен именно по X-Cross 8.

По данным дилеров, все доступные автомобили - 2024 года выпуска. На X-Cross 8 действуют значительные скидки: при рекомендованной цене около 3,3-3,5 млн рублей стоимость с учетом предложений может снижаться до 2,25-2,55 млн рублей. Предлагаются как переднеприводные версии, так и автомобили с полным приводом.

X-Cross 7 на рынке встречается значительно реже. В ряде дилерских центров сообщают об единичных оставшихся автомобилях, при этом на модель также предлагаются дисконты.

Эксперты издания отмечают, что изначально марка испытывала сложности со спросом из-за недостаточной узнаваемости и отсутствия агрессивной маркетинговой поддержки. Значительный рост интереса к Xcite начался после завершения производства в начале 2025 года и появления расширенных скидочных программ.

С учетом текущей динамики рынок может столкнуться с почти полной распродажей X-Cross 7 в ближайшее время, тогда как X-Cross 8 еще некоторое время останется в продаже.

Модели Xcite - ребрендинговые версии старых Chery Tiggo 7 и Tiggo 8. Их выпуск организовали на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Продажи X-Cross 7 запустили весной 2024 года, X-Cross 8 появился осенью того же года.