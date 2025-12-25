Чем грозит сторонняя покупка запчастей при ремонте авто на СТО

Покупка автомобиля и его содержание - это, как известно, две большие разницы. Особенно это касается оригинальных запчастей, которые в последнее время стали очень дорогими. Сторонние дельцы воспользовались этим и насытили рынок аналогами разного качества, включая восстановленные б/у детали. Такое разнообразие кажется привлекательным способом сэкономить при обращении в техцентр, ведь в сервисе за комплектующие накинут приличную наценку, которая может достигать 200%.

Однако, по мнению портала "Автовзгляд", у данной ситуации есть и обратная сторона медали: важно помнить, что вы переплачиваете за уверенность. Если компонент, заказанный у СТО, выйдет из строя, можно вернуть деньги или потребовать переделать бесплатно, в отличие от сторонней покупки.

Безусловно, самостоятельное приобретение деталей может дать возможность внушительно сэкономить. Маркетплейсы и магазины запчастей предлагают цены ниже, чем у мастеров-приемщиков. Однако далеко не каждое СТО возьмется обслуживать подобного клиента. И дело кроется вовсе не в обиде за покупку на стороне, а в ответственности. Привозные детали могут оказаться сомнительного качества, что впоследующем последующем приведет к претензиям не к продавцу запчастей, а мастерам сервиса.

"По логике автовладельца, если итоги ремонта не оправдали ожидания, то автосервис безоговорочно виноват в этом. Но это не всегда так. Конечно, мы проверим причину вновь появившейся неисправности. Если налицо некорректная работа механика - любой сервис обязан халтуру исправить. Но бывает, что и деталь выходит из строя очень быстро", - комментирует ситуацию мастер-приемщик регионального техцентра Сергей Антипов.

Еще один риск при использовании купленных на стороне деталей - это подмена. Нечистые на руку механики, иногда даже крупных дилерских сетей, могут установить совершенно другую запчасть вместо клиентской. Прожженные владельцы идут на разные ухищрения: ставят метки, клеят наклейки, наносят царапины и при приемке работы проверяют качество работ. Однако это можно проконтролировать только на видимых узлах.

Не стоит забывать, что закон не запрещает предоставлять СТО свои запчасти для ремонта, но в этом случае задача техцентра - просто их установить или заменить без каких-либо гарантий. Тем более, если мастер заранее предупредил посетителя о возможных рисках. В этом случае ответственность ложится на клиента, и претензий к СТО предъявить попросту невозможно.

Согласно ст. 35 Закона РФ "О защите прав потребителей", исполнитель освобождается от ответственности за последствия установки предоставленных заказчиком деталей, если его заранее предупредили о возможных проблемах.

Если сотрудник автосервиса самостоятельно заказал комплектующие и заменил их, это уже становится стопроцентным ремонтом, и организация несет полную ответственность за результат. Обычно гарантия на работы составляет две недели, а на запчасть - полгода. Если поломка отремонтированного узла проявится вновь раньше обозначенного срока, сервис обязан исправить все бесплатно.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли игра свеч, когда речь касается экономии на деталях, остается открытым. С одной стороны, это помогает сохранить лишнюю копейку владельца, но с другой лишает его права на последующую гарантию и в случае форс-мажора ремонт и приобретение детали вновь ляжет на его плечи.

