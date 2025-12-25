Опубликован отчет по типичным неисправностям пикапа Mitsubishi L200

Mitsubishi L200 пятого поколения (2015–2023 годы выпуска) – рамный пикап с неразрезным задним мостом. Длина – 5225 мм, клиренс – 205 мм, грузовой отсек около кубометра (до верха бортов). Сборка – Таиланд.

Технический клон – Fiat Fullback, он тоже у нас продавался.

Два типа полного привода: «ручной» Part-time с понижающей передачей (Easy Select) и постоянный полный привод с межосевым дифференциалом (Super Select).

Заднеприводные – единичные машины с других рынков.

Достоинства

Незаурядная вместимость.

Прекрасные внедорожные качества.

Недостатки

Не лучшим образом защищен от коррозии.

Консервативный интерьер.

Моторы

Официально у нас продавали только машины с дизелем 4N15 2.4 (154, 181 л. с.) – новейшим на тот момент полностью алюминиевым мотором.

Он надежный, но хлопотный. Внимания требуют зарастающие нагаром и засоряющиеся впускные заслонки и клапаны, сажевый фильтр, а чаще всего – система EGR. Многие ее «глушат», но вообще-то это запрещенный прием. На ранних агрегатах быстро растягивалась цепь ГРМ, ее модернизировали. Трещины в головке блока – единичные случаи, связанные с перегревами. Гидрокомпенсаторов нет, тепловые зазоры надо регулировать. Ресурс достаточный, многие машины уехали за 350 тысяч км.

Встречается также бензиновый атмосферник 4G64 2.4 в сочетании только с механической коробкой и трансмиссией Part-time. Он проще в ремонте и дешевле в содержании, а ресурс такой же. Блок чугунный, есть гидрокомпенсаторы. Несколько модификаций: та, где 152 л. с., оснащена непосредственным впрыском, у 128‑сильной – распределенный. Ужасных болезней не выявлено.

Коробки передач

Большинство машин – с подключаемым вручную полным приводом Part-time и механической коробкой передач. При дизеле это шестиступенчатая коробка V6M5A, при бензиновом моторе – пятиступка V5M21.

Ресурс их зависит от чистоты масла и режимов эксплуатации. При сугубо асфальтовой жизни до 200–250 тысяч км ничего с ними не происходит. Частые замесы на бездорожье примерно вдвое ускоряют износ синхронизаторов и подшипников.

Гидроавтоматов два. Базовый – пятиступенчатый V5AWF, клон Aisin TB‑50LS. Эталон неприхотливости и живучести, служит свыше 400 тысяч км с промежуточной заменой фрикционов.

После рестайлинга на машинах с трансмиссией Super Select появился шестиступенчатый автомат V6AWH, он же TB‑60LS, применяемый также на крупных Тойотах. Тоже из числа «неубиваемых», но более требователен к чистоте масла, а ходит в среднем меньше – 300–350 тысяч км.

Все компоненты полного привода развивались эволюционно и близки к оптимуму – явных слабостей нет.

Эксплуатационные болячки

Ходовая часть и рулевой механизм очень стойкие, у аккуратных владельцев всё служит до 150 тысяч км. Бешеная езда по грейдерам, тем не менее, непременно даст иной результат.

Никаких нареканий и к тормозной системе. Какие-либо мелкие поломки до 150–200 тысяч км вообще редкость. Электрика практически не подводит, а продвинутой электроники не так много – это все-таки грузовик.

Часть забот исходит от «железа». В частности, разбалтывается подножка, которую на заводе крепили заклепками. Вместо них ставят болты.

Отдельная тема – кунги. Ни одна конструкция не обеспечивает герметичности – проникает пыль. Кроме того, они и ржаветь обычно начинают первыми.

Euro NCAP: 2015 – четыре звезды. Водитель/пассажир – 81%, ребенок – 84%, пешеход – 76%, системы содействия безопасности – 64%.

Самое массовое предложение на вторичке: L200 2.4D МКП 4×4

Оптимальный выбор: L200 2.4D МКП или АКП 4×4

За те же деньги: Fiat Fullback, Great Wall Poer, Isuzu D-Max, SsangYong, Rexton Sports