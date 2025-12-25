В РФ введут экосбор на опасные для здоровья шины

Система расчета экологического сбора на автомобильные шины в России будет пересмотрена с 1 января 2026 года, пишут "Известия".

Новая методика предполагает введение дополнительного коэффициента для продукции, в составе которой выявлены опасные соединения. В этом случае коэффициент может увеличиться до 17. Для шин, соответствующих требованиям безопасности, показатель останется нулевым.

Основная претензия - к содержанию канцерогенов, которые содержатся в пыли, образующейся при истирании шин. Эти вещества чрезвычайно опасны для здоровья человека - доказано, что канцерогены провоцируют в том числе онкологические заболевания.

По оценкам экспертов, экосбор на небезопасные шины может вырасти более чем вдвое - до 389 тыс. рублей за тонну. Для стандартного комплекта легкового автомобиля разница может составить около 3 тыс. рублей, для кроссоверов и внедорожников - до 5-5,5 тыс. рублей.

Таким образом государство хочет выстроить механизм, который сведет к минимуму присутствие опасной продукции на российском рынке:

повышенные ставки станут барьером для тех, кто возит шины сомнительного качества из Азии, - торговля ими станет попросту невыгодной из-за низкой маржинальности;те, кто работает с безопасными шинами с минимальным количеством канцерогенов, получат соответствующий сертификат и не столкнутся с издержками.

Повышение, как ожидается, затронет прежде всего импортные изделия: около 40% таких шин не соответствует новым требованиям ГОСТ, тогда как среди продукции российских производителей этот показатель оценивается в 11%.