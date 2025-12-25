Составлен пошаговый план в первые дни после покупки машины

© Газета.Ru

Оформите обязательную страховку авто

Сразу после подписания договора купли-продажи (ДКП) новому владельцу необходимо оформить полис ОСАГО, без него управление машиной запрещено.

Оформить страховку можно онлайн или в офисе страховой компании. Для этого понадобятся: ДКП, паспорт владельца, паспорт транспортного средства (ПТС), водительские удостоверения всех, кто будет вписан в полис.

В рамках программы льготного страхования по ОСАГО существуют специальные коэффициенты и скидки, которые позволяют снизить стоимость полиса для определенных категорий водителей.

Например, действует скидка за безаварийную езду (КБМ), которая уменьшает цену страховки на 5–54% в зависимости от количества лет, прошедших без страховых случаев. Кроме того, до конца этого года есть возможность полностью компенсировать траты на приобретение страховки. Например, при бронировании автомобиля в отдельных регионах Центрального, Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов в сервисе «Селект», где собраны предложения от надежных партнеров «Авито Авто».

Полис начинает действовать с выбранной даты, обычно – с момента оформления. Электронную версию документа можно сохранить в телефоне, распечатывать ее не обязательно.

Если диагностическая карта просрочена, пройдите техосмотр

Для постановки автомобиля старше четырех лет на учет в ГИБДД потребуется действующая диагностическая карта. Она подтверждает, что машина прошла технический осмотр и соответствует базовым требованиям безопасности.

Если карта отсутствует или срок ее действия истек, новый владелец должен пройти техосмотр. Сделать это можно в любом аккредитованном пункте – их адреса есть на сайте Российского союза автостраховщиков.

При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ, ПТС или свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) от прошлого владельца и сам автомобиль в исправном состоянии.

Если специалисты выявят недостатки, их нужно будет устранить и пройти повторную проверку. После успешного осмотра владелец получает диагностическую карту, а ее данные автоматически вносятся в единую базу ЕАИСТО.

Зарегистрируйте автомобиль в ГИБДД

После покупки автомобиля у нового владельца есть 10 календарных дней, чтобы поставить машину на учет. Сделать это можно двумя способами – через портал «Госуслуги» или лично в подразделении ГИБДД.

Для этой процедуры понадобятся следующие документы: паспорт гражданина РФ, договор купли-продажи, диагностическая карта (если авто старше четырех лет), СТС прошлого владельца, ПТС, квитанция об оплате госпошлины, заявление на регистрацию.

Во время личного осмотра авто сотрудник ГИБДД убедится в его исправном техническом состоянии, а также сверит VIN, марку и цвет машины с данными в паспорте транспортного средства. Затем вам выдадут обновленные СТС и ПТС, а при необходимости и новые номера.

Проведите полную диагностику автомобиля

Техосмотр для получения диагностической карты – это подтверждение исправности основных технических узлов авто, поэтому после завершения формальностей стоит погрузиться в изучение состояния машины более детально.

Начните с тщательной проверки технического состояния машины. Если вы не уверены во всех возможных неисправностях, имеет смысл обратиться на СТО и заказать полную диагностику.

Специалисты проведут проверку всех основных узлов, выявят скрытые недостатки авто и выдадут отчет о состоянии двигателя, трансмиссии, ходовой и электроники. Такая диагностика поможет объективно оценить, что стоит починить сразу, а какие узлы и агрегаты скоро нужно будет поменять.

Выполните плановое обслуживание авто

Проведите замену расходников – проверьте состояние и уровни тормозной и охлаждающей жидкостей, трансмиссионного и моторного масел. Доведите их объем до нормы или полностью обновите, если они давно не менялись или помутнели.

Также уделите внимание всем фильтрам. Проверьте масляный, воздушный, топливный и салонный фильтры – поставьте новые, если текущие уже износились или подходит срок их замены. Обычно масляный фильтр меняется каждые 10−15 тысяч км пробега, воздушный – 15−30 тысяч км, топливный – 20−40 тысяч км пробега для бензина и 10−20 тысяч км для дизеля. Салонный фильтр рекомендуют менять каждые 15−30 тысяч км или в том случае, если появился неприятный запах при включении обдува. Более точные интервалы замены можно узнать в инструкции производителя.

Кроме того, на бензиновом двигателе рекомендуется заменить свечи зажигания, а на дизельном – свечи накаливания, если пробег приближается к межсервисному интервалу замены или имеются трудности при запуске мотора.

Выполнение этих недорогих процедур поможет системам работать без перебоев.

Приведите в порядок тормозную систему и подвеску

Замените изношенные колодки и диски после покупки – старые детали могут снижать эффективность торможения и нередко становятся причиной скрипов в системе и вибраций рулевого колеса. В среднем колодки служат от 30 до 50 тысяч км пробега.

Еще один способ определить необходимость их замены – по остаточной толщине: критическим считается износ до 1,5 мм.

Выработку тормозных дисков также оценивают по достижению минимальной допустимой толщины, указанной производителем, или по появлению трещин, глубоких борозд и других деформаций.

Владельцам «механики» следует обратить внимание и на сцепление: при заметных признаках пробуксовки, рывков или затрудненного переключения передач необходимо отрегулировать или заменить его.

Желательно также восстановить элементы подвески, если они заметно изношены, – из-за этого при движении могут появляться стуки и ухудшаться управляемость авто. Поэтому перед эксплуатацией автомобиля лучше обновить «уставшие» амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры.

Протестируйте аккумулятор и электрооборудование

Затем приведите в порядок аккумулятор и электрику автомобиля. Проверьте состояние батареи: для заряженного 12-вольтового аккумулятора без нагрузки нормальные показатели – это 12,5−12,7 В. При необходимости зарядите батарею с помощью специального устройства. Если на клеммах аккумулятора есть окислы, очистите их с помощью щетки, обработайте специальной смазкой и убедитесь, что они плотно затянуты. Налет может ухудшать зарядку и работу электрооборудования.

Также проверьте работу всех электрических функций и аксессуаров: стеклоподъемников, центрального замка, стеклоочистителей, зеркал с электроприводом, мультимедийной системы, кондиционера, парктроников, камеры заднего вида – всего, что есть в комплектации.

Все электроника и приборы должны функционировать без сбоев.

Обратите внимание и на панель приборов, не горят ли сигнальные лампы неисправностей (Check Engine, ABS, Airbag и др.). Если отображается ошибка, подключите диагностический сканер, выясните причину и постарайтесь устранить ее.

Приведите в порядок моторный отсек и устраните утечки

Наведите порядок в моторном отсеке: аккуратно удалите с видимых поверхностей пыль и грязь, вытрите подтеки масла или тосола, если они имеются. Но не пытайтесь отмыть двигатель до блеска – есть большой риск залить проводку.

Если же вы все-таки хотите тщательно вымыть моторный отсек, лучше доверить эту процедуру профессионалам. На многих автосервисах есть услуга «мойка двигателя», где его очистят специальными средствами, не повредив электрику. Найти ближайшее СТО с высоким рейтингом можно с помощью поиска по карте на «Авито».

Через пару дней после очистки внимательно осмотрите мотор и землю под машиной на наличие утечек жидкостей.

Если даже после мойки появляются свежие подтеки масла, антифриза или топлива, постарайтесь найти и устранить причину. Часто это относительно простые в ремонте вещи – поврежденная прокладка клапанной крышки или слабый хомут на шланге охлаждения. Избавившись от этих недочетов, вы уменьшите вероятность будущих серьезных поломок.

Таким образом, грамотное оформление документов, диагностика и базовое обслуживание помогут избежать лишних трат и продлить срок службы автомобиля.

Следуя рекомендациям экспертов «Авито Авто», вы сможете уверенно использовать свою машину с первых дней, зная, что она в порядке – и юридически, и технически.