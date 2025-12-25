Покупка машины может быть выгодной: стратегии экономии

Эксперты рассказали о проверенных способах сэкономить при покупке машины. Для тех, кто ищет лучшую цену на новый автомобиль, есть проверенные временем стратегии. По словам специалистов, самый удачный момент для приобретения машины часто наступает на стыке годов — в последние месяцы уходящего и первые недели нового года.

© Quto.ru

В это время дилерские центры активно избавляются от остатков автомобилей предыдущего модельного года, предлагая привлекательные скидки, дополнительные бонусы и выгодные программы кредитования или обмена. Но нужно учитывать, что на популярные и дефицитные модели значительных скидок ждать не стоит — их и так быстро раскупают.

Хороший вариант сэкономить появляется в конце месяца или квартала, когда продавцы пытаются выполнить планы. Но в это время выбор может ограничиться только теми машинами, которые у дилера есть в наличии.

Нередко цена модели снижается, если готовится её обновление. Когда производитель анонсирует скорый выход нового поколения или серьезный рестайлинг, на текущие версии автомобилей обычно начинают действовать специальные предложения.

Дополнительную выгоду может принести оформление автокредита в салоне. Случается, что дилеры предоставляют скидку на автомобиль, если клиент оформляет заём через их партнёрский банк. В этом случае важно внимательно изучить все условия.

Кроме процентной ставки, нужно выяснить полную сумму переплаты с учётом срока кредита, размер первого взноса и всех обязательных платежей, уточнить вопросы о комиссиях за досрочное погашение, обязательном страховании жизни или полисах КАСКО, а также о других сопутствующих услугах — всё это формирует итоговую стоимость покупки.

Банки регулярно обновляют свои акционные предложения. Это может быть, например, комплексная программа «кредит плюс обмен» или временное снижение ставки для клиентов, готовых внести значительный первоначальный взнос.

Также имеет смысл проверить, распространяется ли на покупателя действующая государственная программа льготного автокредитования. Участие в ней позволяет уменьшить общую сумму займа и размер ежемесячных платежей.

Если речь идёт не только о приобретении автомобиля, но и продаже имеющегося, то стоит обратить внимание на программу trade-in. В этом случае дилер выкупает старую машину, а её стоимость засчитывается как часть оплаты за новую. Это очень выгодное предложение: многие автоцентры предоставляют отдельную скидку на новый автомобиль именно за покупку машины с обменом.