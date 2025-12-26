Названы плюсы и минусы ограничения параллельного импорта в России

Ограничение параллельного импорта в РФ может привести к сокращению выбора и росту цен. Плюсы и минусы предпринимаемых Минпромторгом мер назвала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ведомство решило урезать объемы параллельного импорта по категориям товаров, для которых есть аналоги в дружественных странах или в самой России. В первую очередь ограничить хотят косметику, продукцию легкой промышленности и радиоэлектроники.

«Не исключаем, что ограничения связаны с подготовкой к официальному возвращению на российский рынок западных брендов после окончания украинского конфликта и отмены санкций. Однако вопрос о том, нужно ли ограничивать параллельный импорт радиоэлектроники, особенно смартфонов, из недружественных стран, остается открытым, так как эта продукция замещается в основном не отечественными производителями, а брендами из Китая. На таком рынке ограничение импорта может привести к сокращению выбора и росту цен», — отметила Мильчакова.

В Минпромторге объяснили планы по сокращению перечня параллельного импорта за счет отдельных позиций тем, что отечественные потребители эффективно переориентируются на российскую продукцию и товары из дружественных стран, а сами производители осваивают и разрабатывают новые для них наименования. В ближайшее время планируется как убрать ряд позиций (такие бренды как Oral-B, Braun, Spin Master и другие), так и добавить новинки (Carl Zeiss, Karl Storz, A&D). Изменения затронут категории парфюмерии, промышленного оборудования, медицинской техники, транспортных компонентов и игрушек, уточняет агентство.