Эксперт Чальцев объяснил, каких проблем ждать, если не темнеет моторное масло
Директор по исследованиям и разработкам "Рольф Лубрикантс Восток" Артем Чальцев рассказал "Российской газете" о том, почему масло должно менять цвет в процессе эксплуатации и что делать, если оно не темнеет.
"Если масло не темнеет вообще, это скорее плохо, чем хорошо. При нормальной работе двигателя и сгорании топлива обязательно образуются отложения и происходит окисление, поэтому масло должно менять цвет. Отсутствие потемнения может говорить о нехватке диспергирующих присадок, что приводит к оседанию загрязнений на деталях двигателя. Существует две основные причины потемнения масла. Первая - это окисление самого масла. Оно происходит, если масло низкокачественное, с неправильным балансом присадок, с недостатком антиокислителей и некачественным базовым маслом. При окислении масло темнеет - от тёмно-жёлтого до почти чёрного, но сохраняет определённую прозрачность. Вторая причина - масло отмывает загрязнения из двигателя. В этом случае масло становится тёмным и мутным, так как в нем содержатся нерастворимые отложения: сажа, нагар, смолы. Если масло потемнело быстро, вероятнее всего, оно просто очистило двигатель от накопленных загрязнений. Обычно масло темнеет именно из-за этого, так как в нем есть мощный пакет диспергирующих присадок, которые нейтрализуют кислые продукты сгорания и помогают поддерживать загрязнения во взвешенном состоянии. Иногда причиной могут быть проблемы с самим двигателем, например, неправильная работа топливной системы и несоответствие состава топливно-воздушной смеси, что приводит к неполному сгоранию топлива и увеличенному накоплению сажи. В таком случае масло темнеет быстрее из-за повышения загрязнённости. Для точного определения причины потемнения масла необходим химический анализ в лаборатории. Там проверяют кислотное число, содержание сажи, элементы износа металлов (железо, цинк, олово, алюминий), остаток присадок, степень окисления и нитрования масла. По этим показателям можно сделать однозначные выводы о состоянии масла и двигателя", - отметил Чальцев.