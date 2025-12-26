Wylsacom поделился промежуточными итогами проекта Lada Aurabaych

Команда проекта Wylsacom поделилась промежуточными итогами проекта по трансформации бизнес-седана Lada Aura в уникальный автомобиль, который мог бы, ну или хотя бы попытается, составить конкуренцию Mercedes-Myabach или Rolls-Royce.

© Российская Газета

Разумеется, что блогеры подошли к этому с долей юмора, и воспринимать проект Lada Auraybach серьезно, пожалуй, не стоит. Но внимания автомобиль заслуживает определенно.

Основные изменения коснулись внешности: седан Aura получил двухцветный кузов на манер "Майбаха". Для этого верхняя часть машины была оклеена полиуретановой пленкой.

Другое заметное отличие - большие кастомные колеса, о которых "РГ" частично рассказывала осенью. Из-за увеличения диаметра потребовалось заменить штатные пружины, чтобы избежать завышения задней части авто.

Дополнительно Auraybach выделяется шильдиками: на капоте, как у Toyota Crown, Mercedes или Bentley, на задних стойках кузова и крышке багажника, где вместо "Lada" теперь красуется "Жигули".

Из невидимых допопций, которые получил Auraybach, стоит выделить доводчики дверей, которые, судя по видео, работают очень четко.

Проект, по словам создателей, далек от завершения. Как минимум, в следующем году Auraybach получит пневмоподвеску, холодильник и дополнительные воздуховоды.