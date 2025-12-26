Стекла китайских автомобилей грозят не пережить русскую зиму

Первые морозы в большинстве регионов ударили в этом году только в конце декабря. Но для некоторых владельцев китайских автомобилей и такая зима уже стала настоящим испытанием.

Так, по данным специалистов "Автовзгляд", люди, привыкшие к теплым опциям в своих легковушках, столкнулись с неожиданной проблемой: при включении обогрева заднего стекла триплексы просто-напросто лопались. На различных интернет-ресурсах появились фотографии разбитых задних стекол, а вслед за ними - гневные комментарии новоиспеченных владельцев.

Причины, по которым заднее стекло с подогревом может разрушиться, могут быть самыми разными. Некоторые предполагают, что корень зла кроется в некачественной установке детали или ее повреждении при транспортировке. Однако, по мнению специалистов, наиболее распространенным фактором является неверная работа подогрева. Нити накала, которые работают по принципу "плюс" и "минус", могут оборваться от малейшей нагрузки. Это приводит к перегреву и мгновенному раскалению стекла, что в итоге вызывает его разрушение.

Дилеры зачастую не признают такие случаи гарантийными, и владельцам приходится менять стекла за свои кровные.

Однако не стоит забывать, что многие крупные бренды из КНР внимательно изучают комментарии и замечания от владельцев своих машин и активно работают над подготовкой своей продукции к суровым условиям эксплуатации. Они добавляют "зимние опции", занимаются улучшением антикоррозионной устойчивости и устраняют выявляющиеся в процессе эксплуатации недостатки.

