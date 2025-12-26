Какие автомобили скопировали в СССР

Эксперты издания «За рулем» провели подробный анализ истории заимствований и влияний в отечественном автомобилестроении. По их данным, одними из первых примеров стали машины, созданные конструкторами Яковлевым и Фрезе, которые практически полностью повторяли немецкий автомобиль Benz Velo конца XIX века. Позже, в 1920–1930-х годах, советская модель НАМИ-1 была разработана с явным влиянием Tatra-11, хотя оригинальная чехословацкая машина выпускалась на конвейере значительно дольше своей советской копии.

© соцсети

Интересно, что процесс заимствований в отечественном автопроме был двусторонним. Так, советская «Победа», запущенная в производство в 1946 году, стала прототипом для британского Standard Vanguard и польской Warszawa 223, что демонстрирует международный обмен инженерными идеями.

В целом, тема конструктивных заимствований и взаимного влияния в автомобильной промышленности остаётся актуальной и сегодня. Она показывает, что инновации и адаптация чужих решений всегда играли ключевую роль в развитии технологий, а иногда успешная адаптация оказывалась не менее важной, чем создание оригинального проекта.