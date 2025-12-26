Чем крут новый Avatr 12 для России

В начале декабря концерн Changan объявил старт продаж нового люксового гран-купе Avatr 12 с электрической силовой установкой. Цены на модель начинаются от 6,5 млн рублей, а когда смотришь на оснащение, кажется, что тут есть абсолютно всё. И это недалеко от правды. Редакция Quto.ru в числе первых смогла лично увидеть электромобиль и узнать все его особенности.

В компании отметили, что при разработке внешнего оформления команда дизайнеров вдохновлялась классическими европейскими суперкарами, одной из отличительных черт которых является отсутствие заднего стекла и длинный капот.

На приподнятой корме разместился небольшой активный спойлер, который по умолчанию открывается на скорости более 90 км/ч на 20,9 градусов. Впрочем, водитель может изменить настройки и, например, ездить с постоянно поднятым элементом, или никогда его не открывать.

В салоне роскошь, комфорт и технологичность. В отделке использовались алькантара, натуральные кожа и деревянный шпон, а покупатели могут выбрать между эффектным бело-пурпурным или дерзким серо-голубым с красными ремнями безопасности. Есть из чего выбрать и любителям классики: для них предусмотрен чёрный оттенок оформления интерьера. Руль — квадратный, больше напоминает штурвал или джойстик на гоночных болидах. Кстати, подогрев его не простой, а трёхуровневый — эксклюзив!

По сравнению с Avatr 11 модель с индексом 12 стала технологичнее. Все двери оснащаются электроприводом, а открыть их можно при помощи кнопки, тачскрина медиасистемы или мобильного приложения. Кстати, владелец может запрограммировать полностью бесконтактную посадку: при срабатывании бесключевого доступа водительская дверь будет распахиваться самостоятельно.

Базовая комплектация модели оборудована стандартными зеркалами, но на более дорогих предусмотрены боковые камеры, изображение с которых транслируется на небольшие мониторы. Линза здесь покрыта гидрофобным покрытием, отталкивающим влагу, а сам элемент греется — это позволяет получать чёткую картинку при любой погоде. В салоне зеркало тоже цифровое, с регулировкой наклона и омывателем.

Виртуальная панель приборов переходит в длинный, растянутый на всю ширину машины экран, содержимое которого можно настраивать по тому же принципу, что и виджеты в смартфоне. Его диагональ — 34,5 дюйма!

Что интересно: при всём обилии различных наворотов проекционного дисплея тут нет. В компании объяснили, что китайские боссы не считают опцию нужной, тем более что круговой дисплей расположен достаточно высоко.

Управлять абсолютно всеми функциями предложено с 15,6-дюймового монитора медиасистемы, разве что под дисплеем разместился блок физическим кнопок управления настройками климат-контроля. Но отвлекаться от дороги и погружаться в дебри настроек водителю не придётся: достаточно отдать команду голосовому помощнику, причём в разных вариантах: электроника поймёт и «Мне холодно», и «Подними температуру».

При необходимости, можно подключить мобильное устройство при помощи Apple CarPlay и Android Auto, а в будущем производитель планирует интегрировать в бортовую систему сервисы Яндекса: навигатор, музыку и другие.

Слотов для беспроводной зарядки смартфона тут два, причём сделана платформа интересно: когда кладешь на неё мобильное устройство, она опускается ниже. Это более плотно фиксирует устройства, не позволяя им «болтаться» во время активной езды, а также создаёт в нише свой микроклимат с усиленным охлаждением.

Особое внимание здесь уделено сиденьям: здесь есть функция Zero Gravity, все кресла имеют подогрев, вентиляцию и массаж, передним положены оттоманки с электроприводом. В компании отметили, что при движении подставку для ног водителя убирать необязательно.

Силовые агрегаты разработаны китайским IT-гигантов Huawei. Базовая версия оснащается единственным двигателем на 313 сил и 370 Нм крутящего момента, более дорогим вариантам исполнения положена двухмоторная силовая установка мощностью 578 л. с. и 650 Нм, обеспечивающая разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды (базовая версия справляется за 6,7 секунды). Питаются они от 94,53-киловаттного аккумулятора CATL, одного заряда которого хватает на 610 км по циклу NEDC.

Также топовые версии оборудованы пневмоподвеской, позволяющей регулировать дорожных просвет в диапазоне 45 мм, а также «умной» системой управления полным приводом.

На данный момент характеристики с динамикой спорткара оценить не удалось. Однако все подробности о том, как едет новый Avatr 12, Quto.ru раскроет в ближайшее время.