Автолюбителям назвали причины поломки обогревателя зимой

Зачастую к поломке или плохой работе обогревателя в машине приводит забитый фильтр салона. Об этом Роман Тимашов.

Из-за загрязненного фильтра потока воздуха становится слабым и его не хватает для обогрева. Если фильтра не предусмотрено, проблему могут представлять засоренные соты радиатора. Больше трудностей возникнет при поломке вентилятора отопителя — моторчика или реле скоростей. Обогреватель может терять мощность при неисправности термостата, из-за чего антифриз не прогревается до рабочей температуры. Работа обогревателя может быть нарушена из-за течи радиаторов, помпы или патрубков, пояснил автоэксперт.

Самой же расходной поломкой является пробитие прокладки головки блока цилиндров. По этой причине происходит завоздушивание системы, но что более важно — выходит из строя двигатель. Тимашов также перечислил и редкие причины поломки автопечки. На работу обогревателя может повлиять поломка трубчатого электрического нагревателя, который, как правило, устанавливается на дизельных машинах. Нечасто можно столкнуться и с тем, что обогреватель отказывает из-за неисправности заслонки системы вентиляции.

