Автоэксперт назвал главную ошибку водителей, застревающих в снегу

Зимой многие автомобилисты в России сталкиваются с проблемой застревания машины в снегу. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в интервью Life.ru поделился простыми советами, как действовать в такой ситуации.

Первым шагом является оценка ситуации. Если автомобиль «сел на брюхо», наиболее надежным решением будет подкопать снег лопатой. Специалист подчеркивает, что в таких условиях лениться нельзя, а компактная лопата в багажнике (стоимостью от 300 до 1000 рублей) — обязательный предмет зимней экипировки.

При отсутствии лопаты, но наличии полного привода, следует его подключить и попытаться выехать. В случае с моноприводом важно учитывать разницу в поведении машины: передний привод «тянет» автомобиль, а задний — «толкает». Однако если машина увязла глубоко, это уже не играет решающей роли.

Если самостоятельные попытки не увенчались успехом, стоит обратиться за помощью к окружающим людям. Славнов подчеркнул, что главной ошибкой водителей, которая приводит к застреванию, является недооценка рисков на потенциально опасных участках дороги.

«Изначально водитель, видя, куда он едет, отдает себе отчет: проеду я там или не проеду», — сказал эксперт.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов до этого рассказал, насколько увеличивается тормозной путь зимой.

По его словам, на сухом асфальте коэффициент сцепления с дорогой равен примерно 0,8, а в гололед он снижается до 0,1. Таким образом, тормозной путь в зимний период увеличивается в восемь раз даже на зимней резине.

