Как инженеры в пять раз увеличили скорость амфибии НАМИ‑055

«За рулем» рассказал о конструктивных особенностях советской амфибии НАМИ‑055

Амфибия НАМИ‑055, созданная в конце 50‑х годов с применением москвичевских деталей, поначалу разгонялась на воде всего лишь до 12,3 км/ч, несмотря на все ухищрения конструкторов.

Тогда разработчики решились на кардинально иное решение и обратились за помощью в КБ Красное Сормово, имевшее опыт создания теплоходов на подводных крыльях.

Через три года изысканий и переделок амфибия с индексом НАМИ‑055В разлетелась аж до 58 км/ч!

Комплект из двух передних и одного заднего крыла при спуске на воду вручную откидывался с палубы. Максималка достигалась уже через 40 секунд после старта.

Самое обидное в том, что народному хозяйству такая машина… не понадобилась!

