Как советские граждане добывали внедорожники в условиях дефицита

Рамные внедорожники, выпускавшиеся в Горьком и Ульяновске, практически не поступали в свободную продажу, а спрос на проходимый транспорт в условиях плохо развитой дорожной сети был высоким.

Ограниченные партии полноприводных машин выпускались с конца 1950-х и начала 1960-х годов — это были «Москвичи» и ГАЗ-М72, а с конца 1960-х началось производство компактных ЛуАЗ-969. Позднее появилась ВАЗ-2121 «Нива», которая также была дефицитной и дорогой, а ее вместимость не всегда удовлетворяла хозяйственные нужды.

Некоторые привилегированные граждане получали доступ к новым внедорожникам. Так, писатель Михаил Шолохов имел и ГАЗ-69, и УАЗ-469, модифицированный под охотничьи нужды. Даже подержанные автомобили из колхозов или предприятий требовали специальных разрешений и доработки для гражданской эксплуатации. Многие счастливчики ездили десятилетиями на старых ГАЗ-67Б и американских Willys MB, поставленных по ленд-лизу во время Второй мировой войны, сообщает «За рулем».

