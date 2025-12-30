Эксперт назвал три универсала до 1,5 млн рублей

На российском рынке универсалы встречаются не так часто, и большинство из них - модели Lada. Однако если вы предпочитаете этот тип кузова и не планируете покупать отечественный автомобиль, эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов советует обратить внимание на вторичный рынок. Он составил список из топ-3 подержанных универсалов, которые можно приобрести по цене Lada Granta.

© Российская Газета

Для тех, кто хочет приобрести автомобиль "не как у всех", эксперт рекомендует Renault Megane IV (выпуска 2018-2019 годов). Официально в нашу страну эта модель не поставлялась, но в последние годы ее часто привозят из Европы.

Европейский Megane порадует отличной эргономикой и правильным шасси. Большая часть машин оснащена полуторалитровыми турбодизелями K9K мощностью 115 л.с. Однако у этих двигателей есть проблема с проворотом шатунных вкладышей, вызванная европейским регламентом обслуживания. Чтобы избежать этой проблемы, интервал замены масла нужно сократить до 10-15 тысяч км.

Также встречаются универсалы с более мощным дизелем объемом 1,6 литра (130 л.с.). Но у этого двигателя есть недостаток - износ цепи ГРМ после 150-160 тысяч км.

Механические коробки передач, устанавливаемые на "француза", весьма надежны. Однако стоит проверить четкость переключений, так как иногда изнашиваются тросы механизма управления.

Еще один интересный вариант - Ford Focus III российской сборки. На рынке можно найти экземпляры с атмосферным двигателем 1,6 (125 л. с.) и роботизированной коробкой передач Powershift. Несмотря на то что робот не отличается скоростью работы и ресурс пакета сцеплений ограничен, этот автомобиль остается популярным благодаря своему шасси и вместительному багажнику.

Особое внимание эксперт советует уделить универсалам с турбомотором Ecoboost объемом 1,5 литра (150 л. с.). Этот агрегат надежен, но боится перегрева. Чтобы избежать проблем, необходимо следить за чистотой радиаторов и заменить электромуфту вентилятора системы охлаждения. Вместо робота Виноградов рекомендует остановить свой выбор на шестиступенчатом автомате 6F35.

Kia Ceed SW

Присмотреться стоит и к универсалу Kia Ceed III 2020-2021 годов выпуска. Сменив поколение, эта модель избавилась от многих недостатков предыдущей версии. Шасси стало более сбалансированным, а эргономические огрехи исчезли.

Большинство универсалов оснащены атмосферным двигателем 1,6 мощностью 128 л. с. серии Gamma II. Этот силовой агрегат в целом надежен, но есть и слабые места. Например, риск появления задиров из-за разрушения нейтрализатора. Поэтому при осмотре стоит заглянуть в цилиндры с эндоскопом.

Также цепь ГРМ не отличается ресурсом, а отсутствие гидрокомпенсаторов требует периодической регулировки зазоров в клапанах.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что за полтора миллиона все еще можно найти отличные универсалы, каждый из которых имеет свои нюансы. Лучшим выбором, по его словам, остается Kia Ceed SW III. Ford Focus тоже хорош, но уступает по вместительности второго ряда. Renault Megane IV - отличный вариант, но редкость модели может добавить проблем при обслуживании.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какой надежный автомобиль можно выбрать в бюджете до 500 000 рублей.