Эксперт рассказал о проблемах вариатора Honda LL– CVT

Эксперт «За рулем» рассказал о проблемах вариатора Honda LL–CVT

Вариаторы семейства Honda LL–CVT производятся с 2015 года, хотя в России встречаются не так часто. Их ставят на многие модели японской компании, в первую очередь для домашнего и американского рынков – например, это Honda Accord, CR-V, Stepwgn. В основном – в дуэтах с турбомоторами 1.5.

Это бесступенчатая трансмиссия обычной конструкции: гидротрансформатор, конусная и редукторная части, управляющая гидравлика. Ничего сложного или архитектурно необычного. В целом всё выполнено долговечно – до критического износа компонентов может служить около 300 тысяч км.

Но есть одно засадное место – толкающий металлический приводной ремень. Через 100–150 тысяч км этот важнейший элемент может оборваться, чаще всего даже без предшествующих признаков приближающейся катастрофы – хотя иногда могут быть заметны подергивания при езде и слышен легкий скрежет. Обрыв может произойти безо всякой перегрузки, просто во время равномерного движения.

В случае такой внезапной остановки нужно заглушить мотор и не пытаться трогаться с места – тогда с большей вероятностью удастся избежать повреждения стальными осколками ремня конусов, масляного насоса и элементов управляющей гидравлики.

Единственной работающей профилактикой служит только превентивная замена ремня через 100 тысяч км.

Ставить нужно только оригинальный ремень, который производит компания Bosch. Подойти по размерам может и ремень от вариатора Jatco, но прослужит такой еще меньше.

Если бы не рвущийся ремень, вариаторы Honda LL–CVT могли бы быть одними из самых надежных агрегатов подобного типа. Но в реальности они требуют превентивной замены ремня раз в 100 тысяч км.

Благодарим компанию CVT Master за помощь в подготовке материала.