Названы лучшие авто кисти экс-дизайнера Mercedes Гордена Вагенера

После почти трех десятилетий работы в Mercedes-Benz Горден Вагенер, один из самых влиятельных дизайнеров в автомобильной индустрии, покидает свой пост. В январе 2026 года его сменит Бастиан Бауди из подразделения Mercedes-AMG, а сама должность главного дизайнера, созданная специально для Вагенера, будет упразднена.

За эти годы он не только создал множество знаковых моделей, но и изменил восприятие бренда. Его смелые эксперименты с линиями, пропорциями и деталями сделали Mercedes-Benz законодателем моды в премиальном сегменте.

Сдержанная элегантность уступила место динамике и экспрессивности. Под руководством Вагенера появились такие модели, как S-класс W222, ставший символом роскоши нового времени, и революционный CLS второго поколения, который задал тренд на четырехдверные купе. Кроссоверы GLE и GLC, получившие узнаваемый облик, стали одними из самых популярных в своем классе. Кроме того, Вагенер приложил руку к созданию легендарного SLR McLaren.

Фирменная решетка радиатора, светодиодная оптика сложной формы, плавные линии кузова — все это стало визитной карточкой Mercedes-Benz последних лет. Даже спорные решения, такие как минималистичные интерьеры с огромными экранами, со временем были приняты публикой и конкурентами.

Сегодня Mercedes-Benz стоит на пороге перемен. Уход Вагенера может означать появление новых образов и направлений в дизайне. Однако его наследие останется с брендом надолго: автомобили, созданные под его руководством, уже стали классикой и будут вдохновлять будущие поколения дизайнеров.

Как отмечает портал autoevolution, именно благодаря Вагенеру Mercedes-Benz смог сохранить лидерство в мире автомобильного дизайна. Его работы - это отражение духа времени и стремления к совершенству, что ставит его в один ряд с Фридрихом Гейгером и Бруно Сакко, двумя самыми легендарными дизайнерами в истории Mercedes-Benz.

