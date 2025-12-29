Эксперт назвал топ-5 самых быстрых отечественных бронеавтомобилей

В современном мире маневренность бронеавтомобиля играет решающую роль для выживания экипажа. Способность машины быстро покинуть опасную зону значительно повышает шансы на успешное выполнение задачи и сохранение жизней военных.

Эксперт журнала "За рулем" Вадим Крючков составил рейтинг пяти самых скоростных отечественных машин специального назначения, каждая из которых способна разогнаться до 100 километров в час и более. Все представленные модели оснащены полным приводом.

На пятом месте, по мнению специалиста, расположились автомобили "Спартак" и "Феникс", созданные на базе грузовых шасси. "Спартак" основан на платформе Урал-53099, оснащенной шестицилиндровым дизельным двигателем ЯМЗ-536 объемом 6,65 литра. "Феникс" использует шасси КАМАЗ-4350 и двигатель КАМАЗ-610.10-350 объемом 6,7 литра. Эти тяжелые бронированные машины демонстрируют хорошую динамику, достигая скорости в 100 километров в час.

Четвертое место занимает "Буран", разработанный в Нижнем Новгороде. Его основой служит шасси ГАЗ-3308 "Садко", оборудованное четырехцилиндровым дизельным двигателем ЯМЗ-534 объемом 4,43 литра. Машина способна развивать максимальную скорость до 105 километров в час, что позволяет оперативно менять позиции на поле боя.

Третье место досталось "Тигру". Модификации "Тигр-М" СБМ-233114 и АСН-233115 производятся на Арзамасском машиностроительном заводе и отличаются прочной рамой и сварным корпусом из стальных бронелистов. Двигатель ЯМЗ-534 обеспечивает разгон до 110 километров в час, а в экстремальных условиях машина способна достичь скорости до 120 километров в час.

Второе место занимает легкий броневик "Сармат-3", разработанный специально для десантников и спецподразделений. Он может быть транспортирован в грузовом отсеке вертолета Ми-8. Машина оснащена отечественными компонентами и китайским дизельным двигателем. "Сармат-3" разгоняется до 120 километров в час, что делает его одним из самых динамичных бронеавтомобилей в своем классе.

Абсолютным лидером, по словам Крючкова, стал "Кадет" - бронированный пикап на базе УАЗ Профи. Бензиновый двигатель "ЗМЗ Про" объемом 2,7 литра обеспечивает максимальную скорость в 130 километров в час, что является рекордом среди российских бронеавтомобилей.

Резюмируя, эксперт отметил, что многие из этих машин прошли испытания в реальных боевых условиях. Легкие броневики отличаются высокой скоростью, в то время как тяжелые модели, такие как "Спартак" и "Феникс", обеспечивают лучшую защиту, вместимость и грузоподъемность.