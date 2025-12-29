В Reuters сняли вопрос, выкупит ли Hyundai российский автозавод

Обстоятельства пока не позволяют Hyundai выкупить проданный ранее автозавод в России, хотя срок опции обратного выкупа истекает в январе 2026 года. Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с внутренними обсуждениями компании.

© Российская газета

Hyundai вместе с Kia ранее была крупнейшим иностранным автопроизводителем в России. Завод в Санкт-Петербурге был продан в 2024 году российской AGR Automotive Group за символические 140 тысяч вон (около 97 долларов) при сохранении двухлетнего права обратного выкупа. Предприятие не работало с марта 2022 года.

"Сейчас это не та ситуация, в которой мы можем выкупить актив", - заявил источник, отметив, что ключевыми факторами остаются неопределенность ситуации с Украиной и сохраняющиеся санкции США и ЕС.

В заявлении для Reuters компания Hyundai отметила, что окончательное решение по опции обратного выкупа пока не принято. AGR Automotive Group комментарий агентству не предоставила.

По данным Reuters, Hyundai и другие иностранные автопроизводители, покинувшие российский рынок, сталкиваются с аналогичной проблемой: сроки обратного выкупа активов подходят к концу, а геополитическая и санкционная неопределенность остается высокой.