Китайцы продают нам авто втридорога: кто виноват на самом деле

Неприятной реальностью последних двух лет стала инфляция. Цены постоянно менялись в сторону повышения, и это точно не то, о чем можно говорить с придыханием в голосе. Особенно, если это касается такого рынка, как рынок легковых автомобилей.

Знакомьтесь — ушлые товарищи под красным флагом

В России вопрос это особый, так как серьёзную долю этого рынка держат иномарки. И вот производители из КНР, немало обогатившиеся за четыре года после ухода западных концернов, тоже сумели снять свои «пенки».

Китайские концерны давно снискали себе славу ушлых товарищей. Они подстраиваются под каждую страну и её автопотребителей, под налоговые условия и привычки граждан. Вот издание Auto People и решило проверить, как отличаются ценники на популярные автомобили производства КНР у нас и в других странах, куда «китайцы» тоже попадают по экспорту.

Да, китайцы те ещё ушлые автопройдохи... Но всё ли в ценах - на их совести?

Например, кроссовер Omoda C5 (Оmoda 5 в Европе, на заглавном фото) стал флагманом продаж этого бренда корпорации Chery. Пару лет назад концерн вывел модель в ЕС, где «стартовой площадкой» стала Испания.

Что ж, и выбор для испанцев больше, и цены иные. Например, там доступна электрическая версия EV, которая на старте стоит всего 20 500 евро. В пересчёте на рубли – 1,83 млн рублей. Бензиновая версия – 2,11 млн рублей, 22,9 тыс. евро.

А что у нас? «Электричка» и гибридная версии на нашем рынке отсутствуют. Есть модели с бензиновыми турбомоторами. Стартовая комплектация Drive без скидок стоит 2 729 000 рублей. Реальная переплата в России – более 700 тыс рублей.

Справедливость – какое приятное слово!

Ещё один гранд китайского автомобилестроения, Geely, вывел на рынок солнечной Австралии электрический кроссовер EX5. Австралия стала рынком для обкатки модели с прицелом на весь мир в 2025 году.

Главная фишка: электромотор на 160 кВт/218 л.с. с литий-железо-фосфатной батареей, ёмкостью 60,2 кВт/ч. И запасом хода на 410 км.

Geely заслуженно завоевал своего покупателя, однако...

Так вот, базовая комплектация стоит 40,9 тыс.австралийских «зелёных». В пересчёте на российский курс это составило 2,14 млн рублей.

В России эта же комплектация 4 099 990 рублей. Топовая версия Max – 4 399 990 рублей. Вот и выходит, что житель далёкой Австралии покупает данного «железного коня» на электротяге почти вдвое дешевле... Несправедливо? Не то слово.

Дирхемы Пекину дружественнее рубля?

Что ж, едем дальше. Интересным бывает не только сравнивать модели в разных странах, но и смотреть разницу в ценах между поколениями в разных местах.

Вот в ОАЭ до сих пор популярны машины второго поколения CS75 Plus от Changan. Арабы суть люди более консервативные, чем мы, посему там до сих пор любят двухлитровый турбомотор и 8-ступенчатый автомат этой модели.

Так вот, версия Plus Sport там ныне стоит 115 тыс. дирхемов. По курсу в рублях это выходит порядка 2,45 млн.

Ну а в России есть уже четвёртое поколение этого кроссовера. Машина стала ещё тише, комфортнее, есть обогрев лобового стекла. Движок более чем солидный, двухлитровый, 235 «лошадей».

Так вот, новое поколение CS75 Plus в наших автосалонах «начинается» от 4,1 млн рублей. Прошлые же версии, аналогичные арабским, ещё попадаются. Но: за 3,4 или 3,5 млн рублей в разных комплектациях. Переплата – минимум миллион.

Увидите «Танк» в салоне, запаситесь валерьянкой

Модным «поветрием» китайского происхождения в России стал Tank. Tank 300 – хит для любителей внедорожников.

В далеко не фешенебельной Мексике Tank 300 продаётся в люксовой комплектации. И у мексиканских автолюбителей есть возможность купить гибридную модель этой машины.

Tank неплохо смотрится в наших пейзажах... Но доступнее он в Мексике

Двухлитровый турбодвижок в сочетании с электрикой выдаёт аж 341 лошадиную силу. Всё на месте – полный привод, функция обзора «прозрачное шасси» и куча других «буржуазных излишеств».

Стоит это всё «там» - 909 тыс. песо. Переводим на наши деньги и получаем 3950000 рублей.

Технологический разрыв

К нам же гибриды официально не попадают. Трёхсотая модель у нас только в комплектации с бензиновым двигателем на 220 «лошадей». Самая «недорогая» версия Adventure стоит 4299000 рублей. Премиальная же и вовсе зашкаливает за 5 млн «целковых». Дела, да...

Выходит, что за одни деньги вы в Центральной Америке получаете суперсовременный внедорожник с гибридным двигателем. А у нас – всё «обычное». Технологический разрыв колоссален.

В общем, понимающему читателю вывод ясен: с остальными моделями всё обстоит схожим образом.

Ещё одна задачка на будущее

В чём же причина такого положения дел? Не только ушлость китайских воротил автобизнеса. Они, конечно, знают, как вытягивать жилы из покупателей, но есть и более сложные вещи.

Пока что в России главным фактором формирования цен на авторынке остаётся государственная политика. Есть таможенные пошлины. Есть акциз и НДС.

В 2024-2025 годах одной из главных причин роста стал утилизационный сбор. А также – банковские ставки. Дилеры берут авто на заёмные деньги, которые тоже крепко подорожали.

Вот и выходит: то, что во всём мире считается массовым сегментом – те самые китайские авто – в России выходят для представителей класса «средний плюс». Как долго будет проводиться такая налогово-таможенная политика, неизвестно. Но сегодня разрыв в ценах выглядит пугающим. А «Москвичи» и «Лады» пока китайцам не особо великие конкуренты.