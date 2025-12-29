Автомобилистам назвали способы не заблудиться при отключении GPS

Россиянам рассказали о технологиях, которые помогут найти дорогу без GPS. В этом году многие водители сталкивались с проблемой частых сбоев навигационных приложений. Привычные маршруты на экране замирали или показывали неверное местоположение. Такие ситуации связаны с нестабильной работой спутниковых систем — GPS и ГЛОНАСС, а также с возможным заглушением сигналов с целью обеспечения безопасности.

Но современные гаджеты могут определять координаты альтернативными способами, пишет портал 110km.ru. Одна из таких технологий называется LBS (Location-based service). Её принцип основывается не на космических спутниках, а на наземных вышках сотовой связи и точках доступа Wi-Fi. Смартфон анализирует, к каким сетям он подключен, и вычисляет примерное местоположение. В плотной городской застройке, где вышек много, этой точности обычно хватает, чтобы сориентироваться и продолжить путь.

Если навигатор «глючит», можно вручную отключить в настройках устройства GPS-модуль. После этого программа автоматически переключится на определение местоположения через сотовые сети и WiFi. Для работы онлайн-карт нужен только интернет. В этом случае погрешность может составить несколько сотен метров, но и с учётом этого потеряться не получится.

Для тех, кому важна максимальная надёжность, существуют профессиональные решения. Например, транспортные системы «Диптих». Их бортовые трекеры одновременно принимают сигналы от пяти разных спутниковых систем — GPS, ГЛОНАСС, европейской Galileo, китайской BeiDou и японской QZSS. Если одна система отказывает, устройство продолжает получать данные с остальных. Специальное программное обеспечение фильтрует эту информацию, отбрасывает сомнительные координаты и дополняет её показаниями инерционных датчиков. В результате местоположение автомобиля определяется с высокой точностью даже в условиях сильных радиопомех.