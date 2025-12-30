Каждое четвертое ДТП становится фатальным для автомобилей

В последние годы число аварий, приводящих к полному уничтожению транспортных средств, растет. И дело не в том, что люди стали хуже водить, а в усложнении конструкции машин и старении автопарка.

© Российская Газета

Согласно отчетам американского аналитического агентства CCC Intelligent SolutionsHolding, результаты которых опубликовал портал CarScoops, почти каждый четвертый автомобиль после ДТП признается полностью непригодным для использования. В 2024 году этот показатель составлял 22,1%, а в 2025-м - уже 22,8%. Рост на 0,7% может показаться незначительным, но эксперты прогнозируют, что если такие темпы сохранятся, то 2025 год станет рекордным по количеству общих убытков.

Главная причина - стареющий автопарк. Более 72% общих убытков в США приходится на автомобили старше семи лет. Это означает, что проблема в первую очередь кроется в возрасте машин, однако это не единственная причина.

Современные машины оснащены системами ADAS и интегрированной электроникой, что делает ремонт более сложным и дорогостоящим. Например, если раньше для устранения повреждения бампера требовалась лишь замена пластиковой накладки, то сегодня в некоторых автомобилях радар, лидар и звуковые датчики встроены напрямую в деталь, что автоматически увеличивает сумму затрат.

Даже если машина не сильно пострадала, расходы на ее восстановление и страхование растут. В третьем квартале 2025 года средняя стоимость ремонта выросла с 4700 до 4768 долларов. Также увеличиваются расходы на медицинские страховые выплаты после ДТП, даже если они не были серьезными.

С последствиями этой проблемы сталкиваются не только обычные потребители, но и дилеры, страховые компании и ремонтные мастерские. Никто из них не рад такому положению дел.

В результате люди, попавшие в аварию, вынуждены искать автомобили на вторичном рынке, так как покупка новой машины из-за высоких страховых взносов становится недоступной.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие машины чаще всего попадали в ДТП.