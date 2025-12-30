Эксперт рассказала о том, чего ожидать от цен на бензин в ближайшее время

Цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти на фоне летнего увеличения поездок и активности в сельском хозяйстве и промышленности. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала о том, чего ожидать на рынке нефтепродуктов в ближайшее время.

© Вечерняя Москва

— Подорожание происходит в связи с увеличением ставки НДС до 22 процентов. В дальнейшем уровень поднятия цены на конкретное топливо будет зависеть от результатов торговых сессий, а также от жадности каждой компании, которая занимается розничной реализацией нефтепродуктов, то бишь АЗС. Зависит в том числе от того, по какой формуле будут рассчитывать тот самый 22 процентов НДС. Есть компании, которые просто увеличивают на 2 процента, но есть которые считают внутренней формулой и на общий круг увеличение составляет от 20 до 30 процентов. Хотя должно быть просто увеличение на 2 процента. Очень много зависит от стоимости на Санкт-Петербургской Товарно-сырьевой Бирже. Если стоимость будет идти вниз — с учетом НДС 22 процента, то повода для повышения розничных продаж не будет. И говорить о топливе, о каком-то конкретном — прям вот глобальном повышении — в данном случае совершенно не приходится, — объяснила эксперт, передает «Авторадио».

По последним данным цены на бензин вернулись к уровню весенних показателей после корректировки, начавшейся в октябре.

Ранее главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев раскритиковал предложение ввести льготы на бензин для отдельных социальных групп, озвученное заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике Юрием Станкевичем.