Китайский взгляд на американскую мечту: тест-драйв Foton Tunland V7

Отгадайте загадку: кто снаружи похож на Ford, внутри – на Mercedes-Benz, а стоит при этом дороже всех китайских конкурентов? Это огромный Foton Tunland V7 – один из самых крупных пикапов среди тех, что официально представлены на российском рынке.

© Колеса.ру

Споры о размерах

Дистрибьютор марки Foton компания «МБ Рус» называет V-серию единственными полноразмерными пикапами на российском рынке, но это не так. Да, Tunland крупнее обычного GWM Poer или JAC T9, но GWM KingKong Poer длиннее на 24 мм, а Huanghai N7 – на 68 мм. Зато Foton чуть шире их обоих – ровно два метра. На городских парковках будет непросто. Но если говорить про Ford F-150, который так старательно скопировали китайцы, то он заметно крупнее их всех – как минимум на 275 мм длиннее в зависимости от версии, а ещё шире и выше. В общем, это похоже на споры за семейным столом: Фотон пытается всем доказать, что он самый большой, но факты упорно говорят обратное.

Tunland V7 смотрится внушительно – гигантская хромированная решётка радиатора, крупные вертикальные фары головного света, массивный бампер с нижней частью из упругого чёрного пластика. Из него же сделаны и расширители колёсных арок, которые по нынешней китайской моде демонстративно прикручены винтами. В палитре цветов есть довольно яркие – белый, серый, серебристый, чёрный, красный, синий, фиолетовый или бирюзовый, как у тестовой машины.

Кузов закрывает опциональная рулонная штора, которая запирается на ключ – удобная штука. И практичная: даже после сильного дождя в грузовом отсеке не было ни капли. В откидной борт встроена лестница, по которой можно подняться в кузов без акробатических этюдов – ещё один полезный аксессуар. Если бы её не было, пришлось бы забираться в грузовой отсек, наступая на высокий бампер. Есть штатный фаркоп, а под кузовом в заднем свесе спрятано запасное колесо.

Немецкие мотивы

А вот интерьер Фотона – легковой. Ничто здесь не напоминает о том, что это пикап, пока не посмотришь в зеркало. Коричнево-чёрная отделка в тестовой машине более практична, чем две других схемы – сине-белая и оранжево-коричневая. На фотографиях салон выглядит дорого и солидно, но на ощупь впечатление иное – материалы недорогие и в меру грубоватые. Нижняя часть дверей, центрального тоннеля и передней панели отделаны жёстким пластиком.

Полосатый глянцевый пластик, неуклюже имитирующий дерево, смотрится наивно и вызывающе дёшево. Зато здесь много крупных кнопок, что по нынешним временам, к сожалению, редкость. С их помощью можно полноценно управлять климатом – даже подогревом передних кресел. Руль, увы, не греется, как и задний диван. Кресла довольно удобны, у спинок даже есть ощутимая боковая поддержка, хотя подушки всё же слегка коротковаты. Диапазоны регулировки – вполне приличные.

Центральный дисплей диагональю 14,6 дюйма не блещет быстродействием или высоким разрешением: на нажатия он откликается неохотно, иконки и надписи чересчур крупные. Огорчает и отвратительная русификация: «Атмосферная свет», «Обнаружение кабины», «Нстройка голоса», «Камера поддона»… И графика интерфейса слишком уж незатейлива. Есть поддержка Apple CarPlay – и на том спасибо. Но панель приборов куда интереснее этого тачскрина!

Дело в том, что 12,3-дюймовый экран интерфейсом копирует мерседесовскую «приборку». И не только графикой – все разделы меню и шрифты идентичны, даже надпись 4MATIC в одной из вкладок на месте! Забавно. Но ощущения – как от сумки Louis Vuitton из киоска в подземном переходе. Дисплей не такой чёткий и контрастный – ему не хватает разрешения, а стекло сильно бликует. Не считая этого, пользоваться панелью приборов удобно – всё-таки образец для клонирования был выбран удачно, не поспоришь.

Задний диван Фотона довольно плоский и с почти вертикальной спинкой – сидеть там более-менее продолжительное время сложно. Есть центральный подлокотник с парой подстаканников, дефлекторы климатической установки, розетка и два разъёма USB. Вместо кнопок подогрева – заглушки. Зато здесь очень просторно по всем направлениям: и крыша высоко, и до передних кресел попробуй ещё дотянись. Кожзам прострочен узором «под Мерседес», в дверях – удобные карманы.

Двое из ларца

Пикапы Foton Tunland V7 и V9 – технически один и тот же автомобиль, из которого маркетологи сделали две разных модели. У «семёрки» и «девятки» общая платформа P4 с независимой двухрычажной подвеской спереди, но если у V7 сзади рессоры, то V9 щеголяет пружинами. В любом случае сзади – неразрезной мост. У младшей модели гидроусилитель руля вместо электрического, нет системы экстренного торможения, зато есть механическая коробка в качестве опции.

Мотор у обеих версий один и тот же – 2,0-литровый турбодизель 4F20TC семейства Aucan. Он развивает 159 л.с. и 410 Н·м, а 48-вольтовый стартер-генератор добавляет ещё 60 Н·м при разгоне и 80 Н·м – в пиковых нагрузках. Коробка передач – 8-ступенчатый гидромеханический автомат ZF китайского производства, полный привод – с муфтой подключения передней оси BorgWarner, демультипликатором и электронными блокировками как переднего, так и заднего дифференциалов.

При эксплуатации Foton Tunland V7 в столице прежде всего стоит помнить, что, несмотря на категорию В и максимальную массу до 3,5 тонн, автомобиль всё-таки считается грузовым. Это влечёт за собой ряд нюансов. Например, передвигаться внутри так называемого грузового каркаса можно только при наличии соответствующих документов, а занимать левую полосу на дороге разрешается исключительно для поворота или разворота. Иначе наловишь штрафов с многочисленных камер.

Неожиданно быстро

В нижней части тахометра есть индикатор работы стартер-генератора, и если ему верить, электромотор работает не только при старте с места, но и при обгонах даже на трёхзначных скоростях. В первом случае его помощь действительно ощущается: тяжёлый пикап трогается и разгоняется живее, чем ожидаешь от 159-сильного двигателя под капотом. Небольшая литий-ионная батарея за спинкой заднего дивана довольно быстро разряжается, но при активных торможениях спешно навёрстывает заряд.

Так или иначе, для трёхтонной машины «семёрка» весьма динамична, хотя время разгона до сотни Foton почему-то не сообщает. Странно – вроде цифры там явно не такие, чтобы конкуренты стали над ними смеяться. Чего стесняться? Автоматическая коробка передач работает плавно и расторопно – не спешит переключаться вверх, охотно сбрасывает ступени вниз. Гидравлический усилитель рулевого управления словно отлынивает от работы – руль по современным меркам тяжеленный! Между тем, вращать его придётся много – от упора до упора целых три с половиной оборота, а внятной обратной связи, увы, не наблюдается.

Работа подвески в целом типична для пикапа с рессорами, но в этом плане V7 можно похвалить – жёстких ударов и раскачки нет. Наиболее неприятны для него лежачие полицейские: кузов ощутимо встряхивает, но энергоёмкости хватает, чтобы не доводить до откровенного дискомфорта. Скажем так: с точки зрения ездовых повадок это скорее просто большой и тяжёлый рамный автомобиль с зависимой задней подвеской, чем пикап на рессорах.

Отсюда и неважная курсовая устойчивость на относительно высоких скоростях, и приличные крены в поворотах, и ленивая управляемость. Задний мост дёргает машину на неровностях, сбивая её с траектории и вынуждая подруливать. Из-за этого постоянно паникуют электронные ассистенты – бестолковые и чересчур назойливые. Особенно система, которая мониторит состояние водителя – она буквально ни на секунду не даёт отвести взгляд от дороги! Когда машина следит за тобой внимательнее, чем учитель за шпаргалками на контрольной, это уже перебор.

Трансмиссия управляется парой массивных шайб на центральном тоннеле. Правая заведует режимами работы полного привода – можно выбирать между Auto, 2H, 4H и 4L, то есть либо оставить задний привод, либо принудительно включить полный – в том числе с понижающей передачей, либо оставить всё это на откуп электронике, которая сама решит, когда подключать переднюю ось. В автоматическом режиме можно переключать режимы движения.

Кроме стандартного, есть режимы движения по бездорожью, песку и снегу, а также «Спортивный» и «Экономный». Здесь без сюрпризов – электроника неплохо работает и в автоматическом пресете, а на действительно тяжёлый случай у пикапа имеются обе межколёсные блокировки, которые включаются небольшими кнопочками на тоннеле. Похвалить Фотон можно ещё и за шумоизоляцию – для китайского автомобиля он довольно-таки тихий.

Самый дорогой

Что почём? Оба пикапа серии Tunland – V7 и V9 – предлагаются в единственной комплектации. В ней есть шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, электрорегулировки передних кресел, бесключевой доступ, система кругового обзора, круиз-контроль, датчики давления в шинах, контурная подсветка, беспроводная зарядка, двухзонный климат, подогрев передних кресел и ветрового стекла, а также набор водительских ассистентов.

За всё это просят 5,25 миллиона рублей – если «семёрка» не самый крупный пикап на российском рынке, то уж точно самый дорогой. Не считая V9, который ещё на 300 000 дороже. Помнится, бренд-директор Foton заявил на презентации, что китайские пикапы хоть и дороже конкурентов на российском рынке, зато, дескать, дешевле тех самых Ford и Ram, на которых они так беззастенчиво похожи. Разница только в том, что «американцы» не стесняются быть собой.

Не думаю, чтобы кто-то всерьёз выбирал между «официальным» китайским и «параллельным» американским пикапами – уж больно разные это сегменты, в том числе и с точки зрения стоимости. А что касается конкурентов, то V7 представляется разумным выбором только в том случае, если вам действительно необходим настолько крупный – вернее, широкий – автомобиль. В остальном же GWM Poer или JAC T9 ничем не хуже Фотона, а стоят существенно дешевле.

Тут каждый решает сам: переплатить за ширину или оставить деньги на что-нибудь более полезное. А Foton Tunland V7 – выбор тех, кто в кинотеатре всегда покупает самую большую порцию попкорна.