Что общего у "Волги" ГАЗ‑3102, S-класса W126 и Volvo 700

Стало известн, что общего у Волги ГАЗ‑3102, Мерседеса S-класса W126 и Volvo 700

Дебютировавший в 1981 году ГАЗ‑3102 по размерам и характеристикам двигателя занимал промежуточное положение между аналогами начала 1980‑х – а это Mercedes-Benz S‑класса семейства W126 и Volvo серии 700.

Первый Mercedes-Benz, официально получивший наименование S‑Klasse, по габаритам очень близок к Волге – длиннее всего на 35 мм, но база больше на 135 мм. Масса тоже заметно выше, чем у советской машины.

База всего на 30 мм меньше, чем у ГАЗ‑3102, но масса Volvo заметно ниже.

Для Горьковского автозавода ГАЗ‑3102, конечно, стал прогрессивной конструкцией.

Правда, форкамерный двигатель был сомнителен с точки зрения теплового режима и сложного обслуживания.

Но кузов, салон и, главное, тормоза у эксклюзивной Волги были современней, чем у ГАЗ‑24.

Однако по сравнению с европейскими ровесниками начала 1980‑х годов передняя подвеска родом из пятидесятых, рулевое управление без усилителя, рессорная задняя подвеска без стабилизатора и четырехступенчатая коробка передач подчеркивали архаичность базовой конструкции.

Так что ГАЗ‑3102 стал, по сути, «внеклассовым» автомобилем.