Почему лучше купить Toyota, чем BMW с пробегом

Вирусное видео, опубликованное в американских соцсетях чикагским механиком Робом Ва, вызвало резонанс среди автоспециалистов. По его словам, многие владельцы немецких автомобилей класса люкс, таких как BMW или Mercedes, покупают их "на бюджет Honda", а потом удивляются высоким счетам за обслуживание и запчасти.

