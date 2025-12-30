Механик снял вопросы, почему лучше купить Toyota, чем BMW с пробегом
Вирусное видео, опубликованное в американских соцсетях чикагским механиком Робом Ва, вызвало резонанс среди автоспециалистов. По его словам, многие владельцы немецких автомобилей класса люкс, таких как BMW или Mercedes, покупают их "на бюджет Honda", а потом удивляются высоким счетам за обслуживание и запчасти.
"Вы берете эти дорогие машины и хотите, чтобы с ними сделали все, что нужно. Когда узнаете стоимость - она кажется слишком высокой. Перестаньте покупать их. Купите Toyota", - говорит Ва в ролике, который посмотрели более 11 тысяч раз. Он отмечает, что типичная ситуация - владелец BMW X1 приходит с незначительными проблемами (колодки или прокол шины), и очень удивляется, когда узнает, сколько он должен за починку. Механики в комментариях поддержали Ва, отмечая, что многие покупают подержанные немецкие люксовые автомобили с пробегом 130-160 тысяч км - именно тогда чаще всего приходится менять подвеску, тормоза, подшипники и электронику. Даже "бюджетные" модели премиум-класса требуют дорогих запчастей и специализированной работы. Эксперты подчеркивают, что высокая стоимость обслуживания объясняется конструктивными особенностями и сложной электроникой: многорычажные подвески, адаптивные тормозные системы, интегрированные модули, а также необходимость платных лицензий и фирменного ПО для диагностики и программирования компонентов. Основная проблема, на которую указывает Ва, - завышенные ожидания покупателей. Подержанные автомобили премиум-класса часто дешевле аналогичных по возрасту Honda или Toyota, но эксплуатационные расходы остаются высокими, и многие владельцы оказываются к ним не готовы. Вывод механика прост: если смета ремонта шокирует, проблема может быть не в сервисе, а в выборе автомобиля. "Покупка машины - только начало, настоящие расходы начинаются с ее обслуживания", - резюмирует Ва.