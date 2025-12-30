Эксперты подсказали, как избежать дорогого ремонта при покупке авто с пробегом

Покупка автомобиля с пробегом может быть сопряжена с определенными рисками. Даже если визуально автомобиль находится в хорошем состоянии, продавец может скрывать технические неполадки, устранение которых обойдется новому автовладельцу в значительные суммы.

В зоне риска, прежде всего, кузов, двигатель и коробка передач, предупредили специалисты ГК АвтоСпецЦентр.

Совет 1. Состояние кузова

Коррозия, особенно скрытая, способна не только снизить стоимость автомобиля, но и привести к серьезным затратам на восстановительные работы: локальная обработка и перекраска, например, капота у Nissan Qashqai будут стоить от 30 тысяч рублей, а замена бампера – от 25 тысяч рублей и более, покраска крыла – от 27 тысяч рублей.

Важно также учитывать, что регулярное проведение антикоррозийной обработки может существенно продлить срок службы автомобиля.

Еще один важный шаг – проверка лакокрасочного покрытия толщиномером. Данная услуга помогает выявить следы перекраски и возможные последствия ДТП. При диагностике авто данным способом в 23% случаев вскрывается факт серьезных дефектов, в 15% случаев выясняется, что элемент кузова был серьезно поврежден в ДТП, и только 8% автовладельцев при перепродаже пытаются скрыть мелкие царапины.

Совет 2. Состояние двигателя

Износ поршневой группы, турбокомпрессора или системы смазки способен в короткий срок обернуться капитальным ремонтом стоимостью от 90 тысяч до 300 тысяч рублей, а замена турбины отдельно может стоить от 29 тысяч рублей.

Важно обратить внимание на посторонние шумы в двигателе. В 36% случаев диагностируется износ цилиндропоршневой группы, в 27% случаев выявляются проблемы с ремнем генератора, в 14% – с системами охлаждения, в 12% – поломка подшипников.

Совет 3. Состояние коробки передач

Детальной проверки требует и трансмиссия. Тест-драйв с компьютерным считыванием ошибок стоит от 5 тысяч рублей, тогда как капитальный ремонт механической коробки, например, у автомобиля Audi обходится в суммы от 60 тысяч рублей, а автоматической или гибридной коробки – от 70 тысяч рублей и более. По статистике ГК АвтоСпецЦентр, в топ-3 проблем, диагностируемых при проверке работы МКП на машинах с пробегом, входят:

При диагностике АКП чаще всего выявляются:

недостаток масла – 64%,

неисправность механизма привода – 46%,

проблемы с подшипниками первичного вала – 26%.

При диагностике АКП чаще всего выявляются:

износ резиновых уплотнителей – 43%,

износ фрикционных дисков – 35%,

износ гидроблока – 22%.

Базовая диагностика кузова, двигателя и коробки передач в сервисном центре перед покупкой автомобиля с рук обойдется примерно от 5-20 тысяч рублей в зависимости от наличия посторонних шумов и визуальных дефектов автомобиля, тогда как на устранение скрытых проблем уже после покупки машины можно потратить в среднем от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Поэтому стоит тщательно подойти к выбору модели и диагностике автомобиля.