Перевозчики в РФ начали обходить "Платон" с помощью переделанных "Газелей"

«Газета.Ru» публикует видео, на котором запечатлены несколько модифицированных в седельные тягачи «Газелей» и их полуприцепы с морскими контейнерами. Эти автопоезда в декабре 2025 года двигались по трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, рассказал изданию автор видео, ведущий телепередачи «Минтранс» Вячеслав Субботин.

На кадрах видны два идущих друг за другом тягача, изготовленных из легких грузовиков «Газель Next» и «Газель Бизнес» с двухрядными кабинами. На полуприцепе «Газели Next» установлен стандартный 40-футовый контейнер (объем — до 76,3 куб. м), используемый при перевозках грузов морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. На «Газели Бизнес» — два 20-футовых контейнера (до 74,8куб. м).

Рама полуприцепа одной из машин, как можно судить по видео, при этом прогнута посередине.

«Такие машины делают для того, чтобы уходить от обременительных и неоправданных сборов системы «Платон». А «Газель» позволяет тянуть такой прицеп, и можно даже сделать седло к этому автомобилю. Если все это сертифицировано — взял прицеп и повез, и ты не платишь «Платону», также меньше тариф на платных дорогах, поэтому они так и едут», — объяснил Субботин «Газете.Ru» преимущества таких перевозок.

По его словам, штатный дизель Cummins ISF 2.8, который устанавливали на «Газели» до 2022 года, обладает достаточным крутящим моментом, чтобы тянуть тяжелый полуприцеп, как и тот дизель, который ставят на горьковские машины сейчас. Также практикуется чип-тюнинг, позволяющий увеличить крутящий момент.

«Платон» — система сбора платы за проезд по федеральным трассам с владельцев грузовиков полной массой свыше 12 тонн. Она распространяется на 50,7 тыс. км федеральных трасс России. За проезд каждого километра с грузовика взимается 3,34 рубля, а с 1 февраля 2026-го — 5,1 рубля.

Основание введения платы – компенсация вреда, который тяжелые грузовики наносят дорожному покрытию. Средства, собранные «Платоном», должны направляться в федеральный бюджет и идти на ремонт дорог. Впрочем, условия концессии никогда не были опубликованы и данные не раскрывались, сообщал «Коммерсантъ».

Оператором «Платона» в рамках концессионного соглашения с Росавтодором выступает ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы». «Платон» был внедрен в России с 15 ноября 2015 года. Оплата проезда возможна по разовой маршрутной карте или по бортовому устройству со спутниковыми модулями, которое контролирует пройденные километры.

«Как я понимаю, такие тягачи делает одна из нижегородских компаний, у них все отлажено, они все делают в соответствии с требованиями безопасности, техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств». Водитель такой машины должен иметь права категории «C», — уточнил Субботин.

К появлению такой ниши в логистике привел значительный рост цен на грузоперевозки магистральными тягачами, а затраты на обслуживание «Газели» значительно ниже и спрос рождает предложение, добавил он.

Опасная экономия

Председатель центрального совета «Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов» (МПВП) Александр Котов настаивает, что большинство подобных длинномерных «Газелей» переделаны кустарным способом и не обеспечивают безопасности дорожного движения на должном уровне: их тормоза и рулевое управление не рассчитаны на высокие нагрузки.

«Я не понимаю, почему сотрудники ГИБДД их не тормозят. У нас есть автоматические посты весогабаритного контроля, но автомобили с паспортной полной массой до 3,5 тонн их не проходят. Они не подвержены этому контролю», — сказал Котов «Газете.Ru».

По его словам, помимо неподходящих рулевого управления и тормозов, у удлиненных «Газелей» нарушена развесовка по осям, что ведет к резкому ухудшению управляемости.

«У «Газелей» гидравлические тормоза, и на прицеп гидравлику распределить крайне сложно. На нормальных тягачах с пневматическими тормозами сначала включаются тормоза на прицепе, а затем на тягаче. Переделку этого автомобиля надо регистрировать, но я не знаю, как это можно узаконить. Скорее всего, через коррупцию, седельный тягач из «Газели» — нонсенс», — заявил Котов.

По его словам, выгода от использования большегрузных «Газелей» состоит в обходе пропускного режима в городах, уклонении от автоматических постов весогабаритного контроля и более низких расценках на платных дорогах, где измеряют высоту автомобиля и учитывают его категорию.

«Они просто берут грузы по расценкам, по которым законопослушный грузоперевозчик не может работать экономически — примерно на 30–40% ниже. Я не понимаю владельцев грузов, которые отдают их на перевозку такими неуправляемыми «Газелями», — заключил эксперт.

«Газета.Ru» обнаружила на популярных классифайдах объявления, где предлагаются аналогичные «Газели» с полуприцепами. Авторы объявлений напрямую указывают, что по факту такие машины работают с двукратным перегрузом.

«Продам «Газель Next», тягач с шторным полуприцепом. Прицеп 2024 года, категория BE, грузоподъемность по документам 3,5 т, возим 5–6 т», — написал продавец из Самарской области.

Свою самоделку с 13,6-метровым полуприцепом автор объявления оценил в 6,2 млн рублей. Среди доработок грузовика он указал дисковые тормоза на всех колесах, коробку передач от ЗИЛа, пневмоподвеску на всех осях и подчеркнул, что все изменения вписаны в документы.

Неуправляемое

Подобные эрзац-фуры появляются на российских дорогах не от хорошей жизни, но с точки зрения безопасности дорожного движения и соблюдения техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» их эксплуатация неприемлема, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Первая причина появления на дорогах такой техники — доступность, потому что все остальное сильно дороже, вторая — уход от налогообложения и «Платона», потому что чаще всего такая машина зарегистрирована на физическое лицо, и этот «физик» работает как самозанятый с 4–6% налога», — пояснил Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, большинство таких машин изготавливаются в кустарных условиях, у них часто удлиняется рама, и нельзя сказать, что это безопасно. Известны случаи, когда доработки узакониваются через внесение изменений в конструкцию или оформление Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на партию машин специализированными фирмами, однако в большинстве случаев водители ездят на свой страх и риск, потому что многие изменения невозможно легализовать.

«ГИБДД такие машины вылавливает, но коррупция на дорогах по-прежнему никуда не делась. Кроме того, чтобы зафиксировать такое нарушение, обычный инспектор ДПС вынужден дожидаться коллегу из технадзора, а те — явление на наших дорогах настолько же редкое, как единорог», — заключил Шапарин.

«Газета.Ru» направила вопросы в пресс-службы министерства транспорта РФ и оператора системы «Платон», на момент публикации ответы в редакцию не поступили.