Грозит рекордом: продажи "Москвича 8" резко выросли

Продажи флагманской модели "Москвич 8" начались в конце июля 2025 года. За три полных месяца продаж, включая октябрь, дилеры марки смогли продать только 35 автомобилей, а в ноябре спрос на кроссовер вырос более чем в четыре раза.

© Российская Газета

По итогам прошлого месяца в РФ было реализовано 148 экземпляров "Москвич 8", пишет канал "Китайские автомобили", отмечая, что это количество вдвое больше, чем тираж лифтбеков "Москвич 6".

"Москвич 8" - 7-местный кроссовер, оснащенный 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач, привод - только передний. Цены на модель - 2 980 000 - 3 370 000 рублей (без учета акций).

В 2026 году компания "Москвич" запустит продажи новых моделей отдельной линейки "М" - М70 и М90. Если нынешние "Москвичи" базируются на автомобилях китайской компании JAC, то "донорами" для новинок станут кроссоверы британской марки MG, находящейся под контролем концерна SAIC из КНР.