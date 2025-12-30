Эксперт рассказал, почему обслуживание машины зимой бьет по кошельку

Зима для автомобиля - это не просто смена погоды, а полноценный стресс-тест. Холод влияет на все ключевые системы: от двигателя и аккумулятора до резины и подвески. То, что летом проходит почти незаметно, зимой быстро превращается в дополнительные расходы. В результате даже при аккуратной эксплуатации содержание машины в холодный сезон ощутимо дорожает, рассказывает "Российской газете" автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

© Российская Газета

"Одна из самых чувствительных тем - топливо. В холодное время года двигатель дольше прогревается, чаще работает на обогащенной смеси, а короткие поездки по городу не позволяют выйти на оптимальный режим. Добавьте к этому пробки, прогревы по утрам и активную работу печки, подогревов и электроники. Итог - рост расхода топлива на 10-15% по сравнению с теплым сезоном, который за несколько месяцев легко выливается в ощутимую сумму.

Отдельная проблема - агрессивная городская среда. Зимние реагенты, которыми обрабатывают дороги, ускоряют износ кузова и ходовой части. Соль и химические соединения разрушают защитные покрытия, провоцируют коррозию и сокращают срок службы крепежа, тормозных элементов и деталей подвески. Чтобы снизить ущерб, водителям приходится чаще мыть автомобиль, уделять внимание днищу и аркам, а иногда и задумываться об антикоррозийной защите. Всё это - дополнительные траты, которые редко планируются заранее.

К этому добавляется общий рост стоимости сервисных работ и запчастей. Даже базовые операции - регулировка углов установки колес, замена расходников, мелкий ремонт - за последний год заметно подорожали. Причины понятны: увеличение себестоимости деталей, логистика, дефицит отдельных позиций и рост нагрузки на СТО в пиковые зимние месяцы. В результате любая неисправность, которая летом обошлась бы минимальными затратами, зимой превращается в более дорогой визит в сервис.

Наконец, зима часто откладывает счет "на потом". Мелкие проблемы, возникшие в морозы, проявляются весной: скрипы, люфты, ускоренный износ тормозов и подвески, очаги ржавчины. И тогда расходы догоняют владельца уже в межсезонье, когда кажется, что самый сложный период позади.

Сделать эксплуатацию автомобиля зимой дешевой невозможно, но снизить удар по бюджету реально. Заблаговременная подготовка к холодам, контроль состояния аккумулятора и давления в шинах, регулярная мойка от реагентов и внимательное отношение к первым симптомам неисправностей позволяют избежать самых дорогих последствий. В зимние месяцы автомобиль действительно становится на вес золота - и чем внимательнее к нему относиться, тем меньше золота он потребует", - отмечает эксперт.