Прошли более 1 млн км: названы машины с самыми надежными моторами

AutoCar перечислил топ-7 автомобилей, способных проехать более 1 млн километров

В последние годы автопроизводители стремятся выпускать машины с мощными и экономичными двигателями. Это привело к уменьшению объема моторов и снижению их долговечности. Журнал AutoCar обратился к истории и выделил семь автомобилей, чьи двигатели смогли преодолеть отметку в миллион километров на одометре.

В списке автомобилей с рекордным пробегом оказался представительский японский седан Lexus LS 400 1996 года с 4,0-литровым бензиновым двигателем Toyota 1UZ-FE. Машина сменила четвертого владельца при пробеге 1 443 000 километров и принадлежит американскому автожурналисту Мэтту Фараху, который довел ее пробег до 999 999 миль (около 1,6 млн километров).

Шведский седан Saab 900 SPG 1989 года, до передачи в Автомобильный музей Висконсина, эксплуатировался торговым работником из США Питером Гилбертом и тоже преодолел свыше 1,5 млн километров.

Немецкий дизельный седан Mercedes-Benz 240D 1981 года, принадлежавший главе телекоммуникационной компании Полу Харману, благодаря замене моторного масла каждые 5 тыс. километров проехал почти 2 миллиона километров без больших проблем.

Из японских автомобилей в списке представлен Honda Accord IV 1990 года с 2,2-литровым бензиновым мотором F22A. Владелец отмечает, что пробег более 1,5 млн километров стал возможен за счет своевременной замены всех технических жидкостей и внимательного отношения к машине.

Пикап Chevrolet Silverado 1991 года с бензиновым V8 Chevrolet Small Block прошел около 1,5 млн километров, ежегодно преодолевая в среднем 129 тыс. километров с буксировками тяжелых прицепов.

Единственным автомобилем XXI века в списке стал Hyundai Elantra 2013 года. Курьер Фарра Хейнс из Техаса ежедневно проезжала на нем почти тысячу километров, что ежегодно прибавляло 200–300 тыс. километров к пробегу. Производитель провел экспертизу, подтвердившую подлинность данных.

Также надежность показал седан BMW 325i 1990 года, который прошел миллион километров на стендовых испытаниях. При этом масло меняли реже рекомендованного срока – раз в 12 тыс. километров.

