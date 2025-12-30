Электрокары обошли машины с ДВС: ADAC назвал лучшие авто 2025 года

Покупатели автомобилей в Европе стоят на пороге сложного выбора: переход от двигателя внутреннего сгорания к электрическому приводу набирает обороты, и все чаще возникает вопрос, какие электромобили подходят для повседневного использования. В 2025 году эксперты "Немецкого автомобильного клуба" (ADAC) провели масштабные испытания 112 претендентов, чтобы определить, какие модели заслуживают внимания.

В тестировании участвовали машины с разными типами двигателей: дизельные, бензиновые, гибридные и полностью электрические. Результаты оказались весьма показательными: электромобили уверенно заняли лидирующие позиции. Среди лучших оказались не только премиальные, но и более доступные варианты.

Специалисты ADAC оценивали более 300 параметров: от вместимости салона и объема багажника до безопасности, расхода топлива и поведения на дороге.

Так, сразу пять электрокаров получили высшую оценку 1,6 балла. Среди них - Mercedes EQS, кроссоверы Skoda Enyaq и новый Elroq. В топ также вошли Audi A6 Avant e-tron и Q6.

Китайские авто также участвовали в тестах, и их результаты были неоднозначными. Например, Nio EL8 получил 1,8 балла, что сопоставимо с Volvo EX90. Модели MG S5 EV и XPeng G6 с оценкой 2,0 стали достойной альтернативой Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y, получившим 1,9 балла. В среднем сегменте выделились XPeng P7 (2,2 балла) и Lynk & Co 08, гибридный автомобиль с запасом хода на электротяге до 176 километров.

Однако не все бюджетные китайские машины оправдали ожидания экспертов. BYD Atto 2 получил 2,4 балла из-за ограниченного запаса хода и долгой зарядки. BYD Dolphin Surf (2,6 балла) не смог конкурировать с европейскими Citroen e-C3 (2,6) и Fiat Grande Panda (2,5). Leapmotor T03 (2,9 балла) и Dacia Spring (3,0 балла) оказались подходящими только для городских условий, причем последний, несмотря на базовую комплектацию, удивил хорошими экологическими показателями (1,0 балла за экологию).

Все автомобили оценивались по единой системе, независимо от типа двигателя, класса или стоимости. При анализе электрокаров учитывался не только нулевой выхлоп, но и выбросы CO2 с учетом немецкого энергобаланса. Оценки выставлялись по шкале от 1 (отлично) до 5 (очень плохо), а в случае равенства баллов модели ранжировались по алфавиту.

