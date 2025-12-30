Депутат Федяев объяснил, почему нельзя ограничивать цены на такси в новый год. Рост цен на услуги пассажирских перевозок в новогодние каникулы не может стать поводом для установления так называемого потолка цен в период повышенного спроса. Как пояснил первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев, в этом случае водители попросту откажутся выходить на работу до окончания праздничных дней.

«Введение потолка цен в период ажиотажного спроса может привести к плачевным результатам. Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей, а не выходить на линии за деньги, которые они могут заработать и в обычный, не праздничный день», — подчеркнул политик.

В результате мера приведёт к тотальному дефициту перевозчиков в то время, когда граждане больше всего нуждаются в безопасной поездке домой. Также депутат не исключил увеличение количества пьяных водителей на дорогах, так как другие способы добраться до дома станут недоступны.

Ещё одной проблемой, которая может возникнуть при введении ограничений на тарифы, Федяев назвал риск ухода таксистов с легального поля. Тем более что сегодня уже немало водителей работают через мессенджеры и соцсети.